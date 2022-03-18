Окупанти обстріляли Сєвєродонецьк та Рубіжне. Є загиблі

«За декілька тижнів росіяни перетворили ці два затишні, сповнені студентської молоді, міста майже на руїни»

Понад 20 житлових будинків та об’єктів інфраструктури росіяни зруйнували в Сєвєродонецьку та Рубіжному за ніч. Про це повідомив глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай

Артилерія і системи залпового вогню російської армії протягом вечора та ночі із 17 на 18 березня цілили по мирних жителях Сєвєродонецька та Рубіжного. Наразі відомо про двох загиблих та чотирьох поранених. В деяких домах поблизу обстрілів відсутні газ та вода.

«За декілька тижнів росіяни перетворили ці два затишні, сповнені студентської молоді, міста майже на руїни, – зазначив він. – Ці нелюді відкривають вогонь по домівках та об’єктах забезпечення життєдіяльності. Так враження, що їм не потрібні населені пункти, ціль росіян – спустошити Сєвєродонецьк, Рубіжне та наші інші міста. Вони роблять все, щоб у місцевих жителів не залишилось житла та комунікацій».

Увечері ворог обстріляв градами старі райони Сєвєродонецька, внаслідок чого пошкоджено або зруйновано шість інфраструктурних об’єктів, два будинки, гаражі.

Раніше окупанти обстріляли будинок матері та дитини у Сєвєродонецьку. На щастя, ніхто не загинув.

Нагадаємо, російський агресор влаштував у Рубіжному пекло, обстріли тривали всю ніч. Також на Луганщині окупанти нанесли авіаудар по своїх військах.



