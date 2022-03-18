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    Події в Україні

    Окупанти обстріляли Сєвєродонецьк та Рубіжне. Є загиблі

    Увечері ворог обстріляв градами старі райони Сєвєродонецька - Окупанти обстріляли Сєвєродонецьк та Рубіжне. Є загиблі
    Увечері ворог обстріляв градами старі райони Сєвєродонецька
    фото: Сергій Гайдай

    «За декілька тижнів росіяни перетворили ці два затишні, сповнені студентської молоді, міста майже на руїни»

    Понад 20 житлових будинків та об’єктів інфраструктури росіяни зруйнували в Сєвєродонецьку та Рубіжному за ніч. Про це повідомив глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай

    Артилерія і системи залпового вогню російської армії протягом вечора та ночі із 17 на 18 березня цілили по мирних жителях Сєвєродонецька та Рубіжного. Наразі відомо про двох загиблих та чотирьох поранених. В деяких домах поблизу обстрілів відсутні газ та вода.

    «За декілька тижнів росіяни перетворили ці два затишні, сповнені студентської молоді, міста майже на руїни, – зазначив він. – Ці нелюді відкривають вогонь по домівках та об’єктах забезпечення життєдіяльності. Так враження, що їм не потрібні населені пункти, ціль росіян – спустошити Сєвєродонецьк, Рубіжне та наші інші міста. Вони роблять все, щоб у місцевих жителів не залишилось житла та комунікацій».

    Увечері ворог обстріляв градами старі райони Сєвєродонецька, внаслідок чого пошкоджено або зруйновано шість інфраструктурних об’єктів, два будинки, гаражі.

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    Раніше окупанти обстріляли будинок матері та дитини у Сєвєродонецьку. На щастя, ніхто не загинув.

    Нагадаємо, російський агресор влаштував у Рубіжному пекло, обстріли тривали всю ніч. Також на Луганщині окупанти нанесли авіаудар по своїх військах.


    Теги: росія окупанти Луганщина війна Україна Луганськ окупація #stoprussia
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    Окупанти обстріляли Сєвєродонецьк та Рубіжне. Є загиблі