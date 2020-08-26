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    Суспільство

    Зеленський поїхав на Дніпропетровщину

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    Зеленський&nbsp;побуває на місцевих підприємствах і відвідає школу - Зеленський поїхав на Дніпропетровщину
    Зеленський побуває на місцевих підприємствах і відвідає школу

    Президент ознайомиться з реконструкцією інфраструктурних об'єктів, що входять до Національної програми «Велике будівництво»

    Президент Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Дніпропетровської області. Про це інформує пресслужба глави держави.

    Зазначається, що Зеленський ознайомиться з перебігом реконструкції інфраструктурних об'єктів, які входять до Національної програми «Велике будівництво», а також візьме участь у презентації Стратегії розвитку регіону до 2027 року.

    Президент також побуває на місцевих підприємствах і відвідає школу.

    Крім того, Зеленський разом із заступником державного секретаря США Стівеном Біганом проведуть зустріч з ветеранами АТО/ООС, учасниками проєкту Invictus Kryvbas та оглянуть виробничі потужності одного з підприємств.

    Нагадаємо, Зеленський у п’ятницю, 21 серпня, перебуває з робочою поїздкою в Миколаївській області.

    Як повідомлялося, 20 серпня президент Володимир Зеленський на Херсонщині «спробував себе у ролі поштаря».

    будівництво Володимир Зеленський Дніпропетровщина президент
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