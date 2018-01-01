Окупанти анонсували візит «великої делегації європейських політиків» в Крим

Головною темою обговорення в ході візиту стануть зняття санкцій і відновлення відносин Росії з Німеччиною та Австрією

Велика делегація європейських політиків, зокрема, з Німеччини та Австрії, приїде у квітні до окупованого Криму. Вони прибудуть для участі у так званому Ялтинському міжнародному економічному форумі, повідомив глава правління Фонду ЯМЕФ Андрій Назаров. «На майбутній ЯМЕФ планує приїхати найбільша делегація з Німеччини та



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Архівне фото Окупанти проведуть у Ялті міжнародний економічний форум

Головною темою обговорення в ході візиту стануть зняття санкцій і відновлення відносин Росії з Німеччиною та Австрією

Велика делегація європейських політиків, зокрема, з Німеччини та Австрії, приїде у квітні до окупованого Криму.

Вони прибудуть для участі у так званому Ялтинському міжнародному економічному форумі, повідомив глава правління Фонду ЯМЕФ Андрій Назаров.

«На майбутній ЯМЕФ планує приїхати найбільша делегація з Німеччини та Австрії… Більше 50 політиків, бізнесменів, громадських діячів, експертів візьмуть участь в ділових і культурних заходах форуму», - повідомив Назаров.

За словами Назарова, до складу делегації увійдуть депутати Європарламенту і національного парламенту Німеччини.

«Зараз свої наміри підтверджують представники німецьких політичних партій «Альтернатива для Німеччини» і «Ліві», а також парламентарі від Австрійської партії свободи», - сказав Назаров, додавши, що на форумі чекають депутатів Європейського парламенту.

Головною темою обговорення в ході візиту стануть зняття санкцій і відновлення відносин Росії з Німеччиною та Австрією, ідеться на сайті форуму.

Ялтинський міжнародний економічний форум, який проводять окупанти, відбудеться 19-21 квітня.