Окупанти дев'ять разів зривали «тишу», поранений український боєць

В районі Водяного, що на Приазов’ї, окупанти вели вогонь з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї

Станом на 7 годину ранку, 17 червня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню

Протягом минулої доби, 16 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 9 разів порушували режим припинення вогню, одного бійця було поранено. Про це інформують в штабі ООС.

Зокрема, поблизу населеного пункту Авдіївка окупанти двічі обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів. Неподалік Зайцевого, Талаківки та Новоселівки ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру.

В районі Водяного, що на Приазов’ї, окупанти вели вогонь з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Поблизу Новгородського противник обстрілював українських захисників із озброєння БМП-1 і ручних протитанкових гранатометів. Біля Луганського російські найманці вели прицільний вогонь з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

«Наші позиції неподалік Новотошкінського ворог обстріляв з підствольних гранатометів і стрілецької зброї. В результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав осколкове поранення. Захиснику оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – задовільний», – інформують у штабі.

Станом на 7 годину ранку, 17 червня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Поблизу Пісків противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру. На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.

У понеділок, 14 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі українські військові підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.

Раніше стало відомо, що глава ОБСЄ вдруге з початку року приїде на Донбас.

Нагадаємо, ситуація на Донбасі та стягування російських військ до кордону з Україною обговорювалися у квітні під час перемовин міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з главою ОБСЄ Анн Лінде посилення агресії з боку Росії.