Російські найманці збили безпілотник ОБСЄ на Донбасі

На західній околиці населеного пункту Василівка російські угрупування обстріляли БПЛА малого радіуса дії

На Донбасі збройні формування РФ збили дрон СММ ОБСЄ. Про це йдеться у звіті СММ від 16 червня.

На західній околиці населеного пункту Василівка російські угрупування обстріляли БПЛА малого радіуса дії, про політ якого повідомлялося заздалегідь.

«Перебуваючи на західній околиці н.п. Веселе (непідконтрольний урядові, 9 км на північний захід від Донецька) та керуючи БПЛА малого радіуса дії, про політ якого повідомлялося заздалегідь, спостерігачі чули 10 пострілів зі стрілецької зброї на відстані близько 0,8–1 км на північний захід», - йдеться у повідомленні.

Після цього команда Місії втратила просторовий контроль над літальним апаратом

«Спостерігачі не змогли повернути БПЛА та залишили цей район. Крім того, під час польоту БПЛА зазнавав впливу перешкод сигналу GPS (за оцінкою, унаслідок імовірного глушіння)», – зазначається у звіті.

У понеділок, 14 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі українські військові підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.

Раніше стало відомо, що глава ОБСЄ вдруге з початку року приїде на Донбас.

Нагадаємо, ситуація на Донбасі та стягування російських військ до кордону з Україною обговорювалися у квітні під час перемовин міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з главою ОБСЄ Анн Лінде посилення агресії з боку Росії.