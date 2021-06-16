  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    У прифронтовому Торецьку відкрили центр вакцинації

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Новий центр вакцинації запрацював у прифронтовому Торецьку - У прифронтовому Торецьку відкрили центр вакцинації
    Новий центр вакцинації запрацював у прифронтовому Торецьку
    Фото з відкритих джерел

    Центр вакцинації відкрили на привокзальній площі міста

    У Донецькій області відкрили третій центр масової вакцинації від коронавірусу. Новий центр запрацював у прифронтовому Торецьку. Про це повідомляє канал «Донбас Онлайн».

    Центр відкрили на привокзальній площі міста. Отримати щеплення від коронавірусу всі охочі зможуть щодня з 8:30 до 14:00, тобто центр працюватиме не лише на вихідних.

    Ще два центри в Донецькій області були відкриті минулого тижня у Краматорську та Маріуполі. У Маріуполі центр вакцинації працює на вихідних по шість годин на базі спорткомплексу «Іллічівець».

    Як повідомлялося, у центрі вакцинації проти Covid-19, створеному на базі Міжнародного виставкового центру, за 12-13 червня вакциновано 6410 людей. Усього від початку масової вакцинації у центрі вакциновано майже 15 тисяч людей.

    Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу.

    Також у Києві запрацювали пункти вакцинації працівників закладів освіти вакциною Pfizer, яку надало Міністерство охорони здоров’я. Наразі визначено 17 таких пунктів, які розташовані в усіх районах столиці.

    Читайте також:
    Теги: Донбас щеплення вакцинація коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У прифронтовому Торецьку відкрили центр вакцинації