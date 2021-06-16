У прифронтовому Торецьку відкрили центр вакцинації

Центр вакцинації відкрили на привокзальній площі міста

У Донецькій області відкрили третій центр масової вакцинації від коронавірусу. Новий центр запрацював у прифронтовому Торецьку. Про це повідомляє канал «Донбас Онлайн».

Центр відкрили на привокзальній площі міста. Отримати щеплення від коронавірусу всі охочі зможуть щодня з 8:30 до 14:00, тобто центр працюватиме не лише на вихідних.

Ще два центри в Донецькій області були відкриті минулого тижня у Краматорську та Маріуполі. У Маріуполі центр вакцинації працює на вихідних по шість годин на базі спорткомплексу «Іллічівець».

Як повідомлялося, у центрі вакцинації проти Covid-19, створеному на базі Міжнародного виставкового центру, за 12-13 червня вакциновано 6410 людей. Усього від початку масової вакцинації у центрі вакциновано майже 15 тисяч людей.

Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу.

Також у Києві запрацювали пункти вакцинації працівників закладів освіти вакциною Pfizer, яку надало Міністерство охорони здоров’я. Наразі визначено 17 таких пунктів, які розташовані в усіх районах столиці.

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