Окупанти на Донбасі чотири обстріляли українських бійців



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Бойовики з озброєння БМП, станкових протитанкових і автоматичних гранатометів вели вогонь по опорних пунктах українських військ в районі Богданівки

Станом на 12.00 четверга, 19 вересня, російсько-окупаційні війська здійснили на Донбасі чотири обстріли.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

Зокрема, на Луганському напрямку близько 1-ї години ночі з кулемету великого калібру були обстріляні позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу Золотого. На Донецькому напрямку також з кулемету противник вночі відкривав вогонь неподалік Миколаївки.

Зранку окупанти з озброєння БМП, станкових протитанкових і автоматичних гранатометів 50 хвилин вели вогонь по опорних пунктах українських військ в районі Богданівки. А біля Водяного застосували ручний протитанковий гранатомет та стрілецьку зброю.

«За наявною інформацією, від початку поточної доби жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений», - заявили в Міноборони.

Нагадаємо, спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік заявив, що кількість порушень режиму припинення вогню на Донбасі різко зросла.