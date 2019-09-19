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    Окупанти на Донбасі чотири обстріляли українських бійців

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    Окупанти на Донбасі чотири обстріляли українських бійців

    Бойовики з озброєння БМП, станкових протитанкових і автоматичних гранатометів вели вогонь по опорних пунктах українських військ в районі Богданівки

    Станом на 12.00 четверга, 19 вересня, російсько-окупаційні війська здійснили на Донбасі чотири обстріли.

    Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

    Зокрема, на Луганському напрямку близько 1-ї години ночі з кулемету великого калібру були обстріляні позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу Золотого. На Донецькому напрямку також з кулемету противник вночі відкривав вогонь неподалік Миколаївки.

    Зранку окупанти з озброєння БМП, станкових протитанкових і автоматичних гранатометів 50 хвилин вели вогонь по опорних пунктах українських військ в районі Богданівки. А біля Водяного застосували ручний протитанковий гранатомет та стрілецьку зброю.

    «За наявною інформацією, від початку поточної доби жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений», - заявили в Міноборони.

    Нагадаємо, спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік заявив, що кількість порушень режиму припинення вогню на Донбасі різко зросла.

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