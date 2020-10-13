Окупанти на Донбасі двічі обстріляли українських захисників з гранатометів



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Бойових втрат внаслідок цих обстрілів немає

Вороги обстрілювали українських військових поблизу села Зайцеве та Веселе

Окупанти на Донбасі від початку поточної доби станом на 12.00 двічі обстріляв українських захисників з гранатометів. Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник.

Зазначається, що після опівночі на Луганському напрямку ворог зробив три постріли із ручного протитанкового гранатомета в районі населеного Зайцеве, а о 10.10, з боку с. Веселе зафіксовано застосування окупантами автоматичного гранатомету.

«Бойових втрат внаслідок цих обстрілів немає. Українські військові вогонь у відповідь не відкривали», – наголосив речник Міноборони.

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російсько-окупаційних військ посилює вимоги до бойової підготовки т.зв. «військовозобов’язаного населення» тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

З цього тижня на полігонах 1-го та 2-го армійських корпусів окупантами розпочато проведення зборів, до яких передбачається залучити максимальну кількість «резервістів».

Російські окупаційні адміністрації довели до керівників «державних» установ і підприємств вимогу про заборону працевлаштування чоловіків віком до 35 років без проходження цих двотижневих зборів.

Як повідомлялося, у понеділок, 12 жовтня, на Донбасі зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

До слова, президент Зеленський пообіцяв піти з посади президента, якщо не зможе «закінчити війну».