  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Окупанти на Донбасі двічі обстріляли українських захисників з гранатометів

    • Розсилка
    Бойових втрат внаслідок цих обстрілів немає - Окупанти на Донбасі двічі обстріляли українських захисників з гранатометів
    Бойових втрат внаслідок цих обстрілів немає

    Вороги обстрілювали українських військових поблизу села Зайцеве та Веселе

    Окупанти на Донбасі від початку поточної доби станом на 12.00 двічі обстріляв українських захисників з гранатометів. Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник.

    Зазначається, що після опівночі на Луганському напрямку ворог зробив три постріли із ручного протитанкового гранатомета в районі населеного Зайцеве, а о 10.10, з боку с. Веселе зафіксовано застосування окупантами автоматичного гранатомету.

    «Бойових втрат внаслідок цих обстрілів немає. Українські військові вогонь у відповідь не відкривали», – наголосив речник Міноборони.

    За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російсько-окупаційних військ посилює вимоги до бойової підготовки т.зв. «військовозобов’язаного населення» тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

    З цього тижня на полігонах 1-го та 2-го армійських корпусів окупантами розпочато проведення зборів, до яких передбачається залучити максимальну кількість «резервістів».

    Російські окупаційні адміністрації довели до керівників «державних» установ і підприємств вимогу про заборону працевлаштування чоловіків віком до 35 років без проходження цих двотижневих зборів.

    Як повідомлялося, у понеділок, 12 жовтня, на Донбасі зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

    До слова, президент Зеленський пообіцяв піти з посади президента, якщо не зможе «закінчити війну».

    окупанти бойовики на Донбасі Донбас Міноборони обстріл військові населення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies