Окупанти вкотре обстріляли школи на Донбасі, - ОБСЄ



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Фото: ukrinform.ua

За словами співробітників школи Донецька, обстріл відбувся 21 березня вранці, коли учні вже перебували у класах

Збройні формування Російської Федерації вкотре знехтували нормами гуманітарного права та намагаються звинуватити у цьому українських військових. Про це йдеться у повідомленні штабу Операції Об’єднаних сил у Facebook.

За даними звіту СММ ОБСЄ від 23 березня 2019 року, у мікрорайоні Трудівські Петровського району міста Донецька на вул. Самарській, 1 представниками місії зафіксовано пошкодження будівлі школи. Це – 15-сантиметрова пробоїна на висоті 30 см від землі. За оцінкою патруля ОБСЄ, пошкодження завдано вогнем із великокаліберного кулемета.

За словами співробітників школи, обстріл відбувся 21 березня вранці, коли учні вже перебували у школі. При спробі патруля СММ з’ясувати обставини події, залякані окупантами РФ працівники школи відмовились відповісти на будь-які запитання без їхнього дозволу.

Схема: Операція об'єднаних сил / facebook.com

Зазначена схема свідчить, що Збройні сили України ніяким чином не можуть бути причетними до пошкодження школи через те, що відстань до найближчих позицій українських військовиків становить не менш ніж 3450 метрів, що є недосяжною для стрільби із кулемета, а також і те, що школа знаходиться всередині житлового кварталу та з усіх боків оточена житловими будинками. Враховуючи те, що пошкодження знаходиться на висоті 30 сантиметрів від землі, куля не змогла б оминути всі ці будинки.

У другому випадку, за адресою проспект Шкільний, 13 у населеному пункті Гольмівський (непідконтрольний урядові) команда Місії ОБСЄ бачила 1-сантиметровий отвір і кілька тріщин у вікні другого поверху з північного боку школи. При цьому, працівникам школи було окупаційними військами РФ заборонено впускати спостерігачів Місії всередину закладу для огляду місця пошкодження та спілкуватись із цього питання. Співробітники школи повідомили тільки те, що пошкодження утворилось внаслідок влучання кулі ввечері 20 березня.

Схема: Операція об'єднаних сил / facebook.com

Зазначена схема підтверджує, що Збройні сили України не можуть бути причетними до пострілу по школі з огляду на те, що відстань до фактичної лінії зіткнення та відповідно знаходження найближчих позиції українських військових становить більше ніж 2200 м. Окрім того, будівля школи знаходиться всередині щільної житлової забудови кількаповерхових будинків. Більше того, профіль рельєфу з напрямку українських позицій є закритим, тобто створює перешкоду для ведення вогню зі стрілецької зброї.

Наведені вище факти свідчать про провокативний характер дій російсько-окупаційних військ, які намагаються таким чином дискредитувати Збройні сили України та прикрити свої злочини проти мирного населення.

Своїми діями російські найманці виявляють зацікавленість у подальшій ескалації конфлікту, відмову вести будь-який мирний діалог, а також наражають на небезпеку мирне населення Донбасу, особливо дітей, створюючи загрозу їхньому життю і здоров’ю.

Нагадаємо, в ніч на 11 березня окупанти обстріляли школу у населеному пункті Золоте-5. СММ бачила пробоїни у віконних рамах із західного боку школи на вулиці Миру.

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