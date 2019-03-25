Окупанти намагаються звинуватити українських військових в обстрілі шкіл



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Зазначена схема свідчить, що Збройні Сили України ніяким чином не можуть бути причетними до пошкодження школи, повідомили у штабі ООС Фото: Facebook ООС

В Донецьку на вул. Самарській, 1, представниками СММ ОБСЄ зафіксовано пошкодження будівлі школи

На Донбасі окупанти в черговий раз обстріляли шкільні заклади та намагаються звинуватити у цьому українських військових.

Про це повідомляє у Facebook прес-служба штабу ООС з посиланням на інформацію української сторони СЦКК.

«За даними звіту СММ ОБСЄ від 23 березня, у мікрорайоні Трудівські Петровського району міста Донецька на вул. Самарській, 1, представниками місії зафіксовано пошкодження будівлі школи. Це – 15-сантиметрова пробоїна на висоті 30 см від землі. За оцінкою патруля ОБСЄ, пошкодження завдано вогнем із великокаліберного кулемета», - зазначили у штабі.

Повідомляється, що за словами співробітників школи, обстріл відбувся вранці 21 березня, коли учні вже перебували у школі. При спробі патруля СММ з’ясувати обставини події, залякані окупантами РФ працівники школи відмовились відповісти на будь-які запитання без їхнього дозволу.

«Зазначена схема свідчить, що Збройні Сили України ніяким чином не можуть бути причетними до пошкодження школи з тих причин, що відстань до найближчих позицій українських військовиків становить не менш ніж 3450 метрів, що є недосяжною для стрільби із кулемета, а також і те, що школа знаходиться всередині житлового кварталу та з усіх боків оточена житловими будинками. Враховуючи те, що пошкодження знаходиться на висоті 30 сантиметрів від землі, куля не змогла б оминути всі ці будинки», - підкреслили в штабі ООС.

Також, як зазначається, у другому випадку, за адресою проспект Шкільний, 13 у, населеному пункті Гольмівський (непідконтрольний урядові) команда місії ОБСЄ бачила 1-сантиметровий отвір і кілька тріщин у вікні другого поверху з північного боку школи.

«При цьому працівникам школи окупаційними військами РФ було заборонено впускати спостерігачів місії всередину закладу для огляду місця пошкодження та спілкуватись із цього питання. Співробітники школи повідомили тільки те, що пошкодження утворилось внаслідок влучання кулі ввечері 20 березня», - повідомили у штабі ООС.

Як підкреслюється у повідомленні, зазначена схема підтверджує, що Збройні Сили України не можуть бути причетними до пострілу по школі з огляду на те, що відстань до фактичної лінії зіткнення та відповідно знаходження найближчих позиції українських військових становить більше ніж 2200 м.

«Окрім того, будівля школи знаходиться всередині щільної житлової забудови кількаповерхових будинків. Більше того, профіль рельєфу з напрямку українських позицій є закритим, тобто створює перешкоду для ведення вогню зі стрілецької зброї», - зауважили в штабі ООС.

«Наведені факти свідчать про провокативний характер дій російсько-окупаційних військ, які намагаються таким чином дискредитувати Збройні Сили України та прикрити свої злочини проти мирного населення. Своїми діями російські найманці виявляють зацікавленість у подальшій ескалації конфлікту, відмову вести будь-який мирний діалог, а також наражають на небезпеку мирне населення Донбасу, особливо дітей, створюючи загрозу їх життю і здоров’ю», - підкреслюється у повідомленні.

Нагадаємо, піротехніки за тиждень, провівши обстеження півсотні гектарів території, виявили і знешкодили на Донбасі 77 мін.