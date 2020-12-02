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    Доба на Донбасі: бойовики обстріляли українських бійців з гранатомета

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    Провокативні постріли не становили загрози для життя та здоров&rsquo;я українських захисників, запевнили у штабі - Доба на Донбасі: бойовики обстріляли українських бійців з гранатомета
    Провокативні постріли не становили загрози для життя та здоров’я українських захисників, запевнили у штабі

    Ворожі обстріли зафіксовано біля Попасної та Катеринівки

    Впродовж минулої доби, 1 грудня, збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили домовленості про режим тиші.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

    Так, вогневу активність ворога із застосуванням стрілецької зброї зафіксовано неподалік населеного пункту Катеринівка. З автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї противник вів вогонь неподалік Попасної.

    «Провокативні ворожі постріли не становили загрози для життя та здоров’я українських захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали», – зазначили у штабі.

    Від початку поточної доби, 2 грудня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

    «Підрозділи Збройних сил України та інших складових сил оборони, дотримуючись запровадженого режиму припинення вогню, продовжують виконувати завдання за призначенням», – резюмується у звіті.

    Теги: бойовики на Донбасі обстріл Операція Об’єднаних сил
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