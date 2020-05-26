За добу на Донбасі зафіксовано 16 ворожих обстрілів



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Злочинні дії російських окупантів безкарними не залишилися – вогнем зі штатного озброєння українські воїни рішуче подавили ворожу активність

Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було

Минулої доби збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також, гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

«Злочинні дії російських окупантів безкарними не залишилися – вогнем зі штатного озброєння українські воїни рішуче подавили ворожу активність», – запевнили у штабі.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник обстріляв наші позиції 14 разів.

Зокрема, неподалік Пісків та Оріхового окупанти вели вогонь по українських оборонних укріпленнях зі 120 мм мінометів.

Тричі впродовж минулої доби під обстріли з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру і стрілецької зброї потрапили українські захисники неподалік Богданівки.

Два рази ворог провокував наших воїнів у районі Павлополя використовуючи при цьому ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю та озброєння бойової машини піхоти.

Околиці Авдіївки противник двічі обстріляв із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а оборонців Березового окупанти провокували гранатометами і великокаліберними кулеметами.

«Українські воїни у відповідь вчасно застосували чергові вогневі засоби та припинили ворожі провокації», – йдеться у звіті.

Поруч Мар’їнки у ранковий і вечірній час агресор вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, а біля Красногорівки – з великокаліберних кулеметів.

У вечірній час помітна вогнева активність російських найманців спостерігалася у районі Водяного. Тут противник застосував міномети калібру 82 мм, озброєння БМП, автоматичні станкові гранатомети, кулемети великого калібру та стрілецьку зброю.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» зафіксовано два обстріли із мінометів, які згідно із Мінськими домовленостями не повинні знаходитися на лінії бойового зіткнення.

По наших захисниках неподалік населених пунктів Оріхове та Луганське противник вів вогонь з мінометів калібру 120 мм.

«Українські оборонці вжили вичерпних заходів для припинення вогню з боку збройних формувань РФ, після чого загарбники відмовилися від подальшої активності. За даними розвідки, 26 травня наші воїни поранили чотирьох окупантів», – додали у штабі.

Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було. Від початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли.

Нагадаємо, рівно шість років тому, 26 травня 2014 року, окупанти на Донбасі здійснили спробу захопити Донецький аеропорт. Тоді українські військові у бою відстояли позиції, однак робота аеропорту була призупинена.