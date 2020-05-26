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    Окупанти притихли: жодного пострілу на Донбасі від початку доби

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    Українська сторона дотримується&nbsp;режиму &laquo;тиші&raquo;&nbsp;на лінії бойового зіткнення - Окупанти притихли: жодного пострілу на Донбасі від початку доби
    Українська сторона дотримується режиму «тиші» на лінії бойового зіткнення

    Українські військові контролюють ситуацію на лінії розведення військ

    Російсько-окупаційні війська від початку доби збройну активність на лінії бойового зіткнення не проявляли.

    Про це повідомив на брифінгу у вівторок речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

    «Від початку поточної доби, за наявною станом на 12.00 інформацією, російсько-окупаційні війська збройну активність на лінії бойового зіткнення не проявляли», - сказав він.

    Гуцуляк додав, що українська сторона неухильно дотримується режиму «тиші» на лінії бойового зіткнення та перебуває напоготові дати ефективну відсіч на підступні ворожі дії з боку російсько-окупаційних військ.

    Раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі здійснюють провокативні обстріли гуманітарних дорожніх коридорівНагадаємо, Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ повідомила про 9 жертви серед мирного населення в результаті обстрілу на Донбасі в період з 4 по 17 травня. Всього було зафіксовано більше 10 тисяч випадків порушення режиму припинення вогню.

    Крім того, бойовики на Донбасі два дні поспіль відкривають вогонь по ЗСУ з житлових кварталів

    До слова, лише за тиждень піротехніки знешкодили близько 600 вибухонебезпечних предметів на Донбасі. 

    Також повідомлялося, що Росія вивезла з Донбасу вугілля майже на 5 млрд доларів. Загалом вивезено близько 68 млн тонн вугілля.

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