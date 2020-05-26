Окупанти притихли: жодного пострілу на Донбасі від початку доби



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Українська сторона дотримується режиму «тиші» на лінії бойового зіткнення

Українські військові контролюють ситуацію на лінії розведення військ

Російсько-окупаційні війська від початку доби збройну активність на лінії бойового зіткнення не проявляли.

Про це повідомив на брифінгу у вівторок речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

«Від початку поточної доби, за наявною станом на 12.00 інформацією, російсько-окупаційні війська збройну активність на лінії бойового зіткнення не проявляли», - сказав він.

Гуцуляк додав, що українська сторона неухильно дотримується режиму «тиші» на лінії бойового зіткнення та перебуває напоготові дати ефективну відсіч на підступні ворожі дії з боку російсько-окупаційних військ.

Раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі здійснюють провокативні обстріли гуманітарних дорожніх коридорів. Нагадаємо, Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ повідомила про 9 жертви серед мирного населення в результаті обстрілу на Донбасі в період з 4 по 17 травня. Всього було зафіксовано більше 10 тисяч випадків порушення режиму припинення вогню.

Крім того, бойовики на Донбасі два дні поспіль відкривають вогонь по ЗСУ з житлових кварталів

До слова, лише за тиждень піротехніки знешкодили близько 600 вибухонебезпечних предметів на Донбасі.

Також повідомлялося, що Росія вивезла з Донбасу вугілля майже на 5 млрд доларів. Загалом вивезено близько 68 млн тонн вугілля.