Росія вивезла з Донбасу вугілля майже на 5 млрд доларів



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З початку окупації Донбасі до Росїі було вивезено близько 68 млн тонн вугілля

Йдеться про масштабний грабунок Росією окупованих нею районів Донбасу

З початку окупації частини Донбасу було вивезено до Росії вугілля майже 5 млрд доларів. За даними української сторони, загалом вивезено близько 68 млн тонн вугілля.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«Згідно з даними моніторингу «Східної правозахисної групи» (СПГ), за час окупації з території тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей ДЛО було вивезено до РФ майже 68 млн. тон вугілля різних марок вартістю орієнтовно 4,7 млрд. доларів США. Тобто йдеться про масштабний грабунок російською стороною окупованих нею районів Донбасу, якому залишаються порожні надра та екологічні проблеми. Водночас, за даним СПГ, з 2015 року тільки на офіційних шахтах тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей (не враховуючи понад 350 нелегальних «копанок») загинуло 236 гірників, понад 2,5 тис. отримали важкі травми», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомляли, що у 2015 році до Росії з України нелегально вивезли близько 1,3 мільйона тонн вугілля лише антрацитової групи.

Кабінет міністрів ввів спеціальне мито на імпорт російського вугілля на рівні 65%. Постанова уряду від 15 квітня 2020 року №301 набула чинності з 1 травня 2020 року.