Бойовики на Донбасі два дні підряд відкривають вогонь по ЗСУ з житлових кварталів



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Бойовики на Донбасі регулярно порушують режим припинення вогню

Втрат у ЗСУ, на щастя, немає

На Донбасі за останні дві доби збройні формування РФ обстрілювали позиції Об’єднаних сил із житлових кварталів населених пунктів. Про це повідомляє пресцентр ООС.

«Лише за дві минулі доби збройні формування РФ декілька разів вели вогонь по позиціях Об’єднаних сил із житлових кварталів населених пунктів. Своїми діями ворог не тільки створював безпосередню загрозу для місцевих мешканців, а й показав, як «вправно» російські найманці вміють ховатися за спинами дітей і жінок», - сказано в повідомленні.

За даними Міноборони, окупанти розмістили свої артилерійські системи поруч із будинками в населених пунктах Василівка та Яковлівка. Прикривши себе таким чином від вогню у відповідь, ворожі артилеристи випустили 32 снаряди калібру 122-мм по українських захисниках біля Кам’янки. А з території селища Байрак — три десятки 122-мм снарядів по позиціях Об’єднаних сил поруч із Новолуганським.

Зазначають, що в разі відкриття вогню траєкторія снарядів проходила б над густонаселеними кварталами.

"Наші розвідники повідомляють, що за підтвердженими даними, російські найманці готують мешканців північно-західних районів Донецька до примусової евакуації, що свідчить про підготовку наступних провокацій та є черговим грубим порушенням прав цивільного населення на тимчасово окупованих територіях", - додають у повідомленні.

Повідомляють, що такі дії збройних формувань Російської Федерації цілком очевидно мають на меті примусити підрозділи Об’єднаних сил відкривати вогонь у відповідь, щоб у подальшому звинуватити наших захисників у зриві "мінських домовленостей" та обстрілах мирних мешканців.

"Об’єднані сили ніколи не вели, не ведуть і не будуть вести вогонь по будинках мирних жителів та цивільній інфраструктурі. Така поведінка притаманна виключно окупаційним військам", - підсумовують у повідомленні.