У травні жертвами обстрілів на Донбасі стали дев’ятеро цивільних, – ОБСЄ



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Російська агресія на Донбасі триває з 2014 року Фото з відкритих джерел

Серед постраждалих - п'ятеро дітей

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ повідомила про 9 жертви серед мирного населення в результаті обстрілу на Донбасі в період з 4 по 17 травня. Всього було зафіксовано більше 10 тисяч випадків порушення режиму припинення вогню.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

Як зазначили в ОБСЄ, всі жертви обстрілу отримали поранення. Серед них п'ять дітей.

«СММ підтвердила повідомлення про 9 жертви серед цивільного населення (всі поранені), у тому числі про п'ятьох дітей. Відповідно з початку 2020 року кількість жертв становить 44 людини: 6 загиблих і 38 поранених», - йдеться у звіті.

Також спостерігачі відзначили збільшення обстрілів, порівняно з попереднім двотижневим періодом.

«За період 4-17 травня СММ зафіксувала близько 10 500 порушень режиму припинення вогню, включаючи приблизно 2 000 вибухів. Для порівняння, за попередній двотижневий звітний період було зафіксовано приблизно 9 800 порушень і 2 750 вибухів відповідно», - повідомили в ОБСЄ.

Зазначимо, що протягом минулого тижня підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій України зі складу Об'єднаних сил проводили роботи з очищення від вибухонебезпечних предметів місцевості, об’єктів життєзабезпечення та інфраструктури, а також залучалися до гасіння пожеж.

Крім того, бойовики на Донбасі два дні поспіль відкривають вогонь по ЗСУ з житлових кварталів