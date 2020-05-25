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    У травні жертвами обстрілів на Донбасі стали дев’ятеро цивільних, – ОБСЄ

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    Російська агресія на Донбасі триває з 2014 року&nbsp; - У травні жертвами обстрілів на Донбасі стали дев’ятеро цивільних, – ОБСЄ
    Російська агресія на Донбасі триває з 2014 року 
    Фото з відкритих джерел

    Серед постраждалих - п'ятеро дітей

    Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ повідомила про 9 жертви серед мирного населення в результаті обстрілу на Донбасі в період з 4 по 17 травня. Всього було зафіксовано більше 10 тисяч випадків порушення режиму припинення вогню.

    Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

    Як зазначили в ОБСЄ, всі жертви обстрілу отримали поранення. Серед них п'ять дітей.

    «СММ підтвердила повідомлення про 9 жертви серед цивільного населення (всі поранені), у тому числі про п'ятьох дітей. Відповідно з початку 2020 року кількість жертв становить 44 людини: 6 загиблих і 38 поранених», - йдеться у звіті.

    Також спостерігачі відзначили збільшення обстрілів, порівняно з попереднім двотижневим періодом.

    «За період 4-17 травня СММ зафіксувала близько 10 500 порушень режиму припинення вогню, включаючи приблизно 2 000 вибухів. Для порівняння, за попередній двотижневий звітний період було зафіксовано приблизно 9 800 порушень і 2 750 вибухів відповідно», - повідомили в ОБСЄ.

    Зазначимо, що протягом минулого тижня підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій України зі складу Об'єднаних сил проводили роботи з очищення від вибухонебезпечних предметів місцевості, об’єктів життєзабезпечення та інфраструктури, а також залучалися до гасіння пожеж.

    Крім того, бойовики на Донбасі два дні поспіль відкривають вогонь по ЗСУ з житлових кварталів

    Росія ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас війна агресія населення
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