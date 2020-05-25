За тиждень піротехніки знешкодили близько 600 вибухонебезпечних предметів на Донбасі
За тиждень піротехнічні розрахунки ДСНС обстежили 43 гектари території
Робота з розмінування Донбасу триває
Протягом минулого тижня підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій України зі складу Об'єднаних сил проводили роботи з очищення від вибухонебезпечних предметів місцевості, об’єктів життєзабезпечення та інфраструктури, а також залучалися до гасіння пожеж. Про це повідомляє пресцентр ООС.
Зазначають, що рятувальники також супроводжували аварійні бригади комунальних підприємств під час проведення ремонтних та профілактичних робіт на об’єктах електро- та водопостачання.
«За тиждень піротехнічні розрахунки ДСНС обстежили 43 гектари території, вилучили та знешкодили 599 вибухонебезпечних предметів», - сказано в повідомленні.
Робота з розмінування Донбасу триває, резюмували в пресцентрі ООС.