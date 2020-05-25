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    За тиждень піротехніки знешкодили близько 600 вибухонебезпечних предметів на Донбасі

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    <span>За тиждень піротехнічні розрахунки ДСНС обстежили 43 гектари території</span> - За тиждень піротехніки знешкодили близько 600 вибухонебезпечних предметів на Донбасі
    За тиждень піротехнічні розрахунки ДСНС обстежили 43 гектари території

    Робота з розмінування Донбасу триває

    Протягом минулого тижня підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій України зі складу Об'єднаних сил проводили роботи з очищення від вибухонебезпечних предметів місцевості, об’єктів життєзабезпечення та інфраструктури, а також залучалися до гасіння пожеж. Про це повідомляє пресцентр ООС.
    Зазначають, що рятувальники також супроводжували аварійні бригади комунальних підприємств під час проведення ремонтних та профілактичних робіт на об’єктах електро- та водопостачання.
    «За тиждень піротехнічні розрахунки ДСНС обстежили 43 гектари території, вилучили та знешкодили 599 вибухонебезпечних предметів», - сказано в повідомленні.
    Робота з розмінування Донбасу триває, резюмували в пресцентрі ООС.

    ДСНС розмінування
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