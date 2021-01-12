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    На Донбасі загинула старший солдат Вікторія Слободянюк

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    У Вікторії Слободянюк&nbsp;залишились дві доньки&nbsp; (2010&nbsp; та 2012 р.н) і батьки-пенсіонери - На Донбасі загинула старший солдат Вікторія Слободянюк
    У Вікторії Слободянюк залишились дві доньки  (2010  та 2012 р.н) і батьки-пенсіонери
    Скріншот з фото Суспільне

    29-річна українська захисниця загинула в Донецькій області 8 січня 2021 року

    На Донбасі у зоні операції Об’єднаних сил загинула старший солдат 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Вікторія Слободянюк, їй було лише 29 років. Про це повідомила пресслужба Вінницької ОДА.

    Зазначається, що Вікторія Слободянюк загинула в Донецькій області 8 січня 2021 року.

    «Вікторія Миколаївна Слободянюк 1991 р.н. була призвана на військову службу за контрактом Немирівським ОРВК Вінницької області. Наразі обставини її смерті уточнюються», ─ йдеться у повідомленні.

    Також у пресслужбі інформують, що Вікторія Слободянюк проживала у с. Вовчок Немирівського району Вінницької області. У неї залишились дві доньки  (2010  та 2012 р.н) і батьки-пенсіонери.

    Поховання  військовослужбовиці відбудеться у рідному селі Вовчок.

    Нагадаємо, 11 січня в районі Пісків Донецької області загинув старший солдат 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Олег Андрієнко. У військовослужбовця залишився син Тимур, якому ще немає року, дружина Марина та мати.

    Як інформував «Главком», під селищем Піски Ясинуватського району на Донеччині у понеділок, 11 січня, внаслідок обстрілу російсько-окупаційних військ загинув український військовий. Волонтери фонду Повернись живим повідомили, що окупанти розстріляли камери відеоспостереження перед вбивством військового на Донбасі.

    Теги: окупанти Донбас смерть військові поховання солдат
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