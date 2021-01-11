  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Донбасі загинув український захисник

    • Розсилка
    Український боєць загинув біля населеного пункту Піски - На Донбасі загинув український захисник
    Український боєць загинув біля населеного пункту Піски

    Український військовослужбовець загинув внаслідок обстрілу окупантів

    На Донбасі сьогодні, 11 січня, внаслідок обстрілу окупантів загинув військовослужбовець ЗСУ. Про це повідомляє в Телеграмі Українська делегація в ТКГ.

    Зазначається, що військовослужбовець загинув близько 15.30 в районі населеного пункту Піски.

    «Українською стороною СЦКК було задіяно координаційний механізм: введено «режим тиші», висунуто вимогу щодо припинення вогню, підготовлено та направлено ноту до СММ ОБСЄ», ─ йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, минулої доби окупанти на Донбасі відкрили вогонь з гранатометів, українські бійці відповіли.

    Від початку поточної доби, 11 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил спостерігається тиша.

    Читайте також: 
    Теги: окупанти ОБСЄ бойовики на Донбасі ЗСУ обстріл смерть військові СЦКК
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies