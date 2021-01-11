На Донбасі загинув український захисник

Український військовослужбовець загинув внаслідок обстрілу окупантів

На Донбасі сьогодні, 11 січня, внаслідок обстрілу окупантів загинув військовослужбовець ЗСУ. Про це повідомляє в Телеграмі Українська делегація в ТКГ.

Зазначається, що військовослужбовець загинув близько 15.30 в районі населеного пункту Піски.

«Українською стороною СЦКК було задіяно координаційний механізм: введено «режим тиші», висунуто вимогу щодо припинення вогню, підготовлено та направлено ноту до СММ ОБСЄ», ─ йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби окупанти на Донбасі відкрили вогонь з гранатометів, українські бійці відповіли.

Від початку поточної доби, 11 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил спостерігається тиша.