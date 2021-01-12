Окупанти розстріляли камери відеоспостереження перед вбивством військового на Донбасі

Волонтери опублікували фото розстріляної камери

Російські окупаційні війська на Донбасі розстріляли камери відеоспостереження на позиціях, де вчора внаслідок снайперського вогню загинув військовий 56-ї окремої мотопіхотної бригади.

Про це у вівторок, 12 січня, повідомив благодійний фонд Повернись живим, який встановлює такі камери по всій лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил.

«Перед Новим роком вони підстрелили одну камеру. Двома пострілами вивели її з ладу. На днях ще одну», – цитують бійців 56-ї окремої мотопіхотної бригади у фонді та наголошують, що 11 січня, неподалік Донецького аеропорту, ворожий снайпер забрав життя українського військового.

Волонтери опублікували фото розстріляної камери.

«Подібна тактика не нова, і ворог й надалі діятиме саме так, залишаючи наших бійців без очей. Ближче до весни їхня активність буде тільки зростати. А поки наші хлопці ризикують власним життям, ми намагатимемось якнайшвидше відновити мобільні комплекси спостереження. Адже полюють на них лише з однієї причини – вони заважають окупантам вбивати українських воїнів», – інформують у фонді.

Наразі три камери безповоротно втрачені, ще чотири – в ремонті. Вартість одного мобільного комплексу складає 95 тисяч гривень.

Як інформував «Главком», під селищем Піски Ясинуватського району на Донеччині у понеділок, 11 січня, внаслідок обстрілу російсько-окупаційних військ загинув український військовий.