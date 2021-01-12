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    Окупанти розстріляли камери відеоспостереження перед вбивством військового на Донбасі

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    Штаб Об'єднаних сил досі не назвав ім'я загиблого воїна&nbsp; - Окупанти розстріляли камери відеоспостереження перед вбивством військового на Донбасі
    Штаб Об'єднаних сил досі не назвав ім'я загиблого воїна 
    Фото з відкритих джерел

    Волонтери опублікували фото розстріляної камери

    Російські окупаційні війська на Донбасі розстріляли камери відеоспостереження на позиціях, де вчора внаслідок снайперського вогню загинув військовий 56-ї окремої мотопіхотної бригади.

    Про це у вівторок, 12 січня, повідомив благодійний фонд Повернись живим, який встановлює такі камери по всій лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил.

    «Перед Новим роком вони підстрелили одну камеру. Двома пострілами вивели її з ладу. На днях ще одну», – цитують бійців 56-ї окремої мотопіхотної бригади у фонді та наголошують, що 11 січня, неподалік Донецького аеропорту, ворожий снайпер забрав життя українського військового.

    Волонтери опублікували фото розстріляної камери.

    «Подібна тактика не нова, і ворог й надалі діятиме саме так, залишаючи наших бійців без очей. Ближче до весни їхня активність буде тільки зростати. А поки наші хлопці ризикують власним життям, ми намагатимемось якнайшвидше відновити мобільні комплекси спостереження. Адже полюють на них лише з однієї причини – вони заважають окупантам вбивати українських воїнів», – інформують у фонді.

    Наразі три камери безповоротно втрачені, ще чотири – в ремонті. Вартість одного мобільного комплексу складає 95 тисяч гривень.

    Як інформував «Главком», під селищем Піски Ясинуватського району на Донеччині у понеділок, 11 січня, внаслідок обстрілу російсько-окупаційних військ загинув український військовий.

     

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі Луганщина війна Донеччина військові снайпер Операція Об’єднаних сил
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