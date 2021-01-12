Стало відомо ім'я військового, який вчора загинув від кулі снайпера

Від ворожої кулі під Пісками загинув старший солдат 56-ї бригади Олег Андрієнко

Унаслідок вогнепального кульового поранення 11 січня в районі Пісок Донецької області загинув старший солдат 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Олег Андрієнко.

Ім’я військового назвала пресслужба військової частини у вівторок, 12 січня.

«Під час виконання бойового завдання отримав вогнепальне кульове поранення не сумісне з життям наш побратим старший солдат Андрієнко Олег Віталійович 22.08.1983 року народження, – йдеться в повідомленні.

У військовослужбовця залишився син Тимур, якому ще немає року, дружина Марина та мати.

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Загиблий був стрільцем – помічником гранатометника. Також відомо, що бійця поховають у Запоріжжі.

Командування та особовий склад бригади висловили щирі співчуття родині загиблого.

Олег Андрієнко – перша бойова втрата Збройних сил України 2021 року.

Як інформував «Главком», під селищем Піски Ясинуватського району на Донеччині у понеділок, 11 січня, внаслідок обстрілу російсько-окупаційних військ загинув український військовий. Волонтери фонду Повернись живим повідомили, що окупанти розстріляли камери відеоспостереження перед вбивством військового на Донбасі.