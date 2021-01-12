Окупанти на Донбасі вісім разів обстріляли українських захисників

На численні обстріли противника наші воїни декілька разів відкривали вогонь у відповідь

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає

Окупанти на Донбасі протягом поточної доби, 12 січня, вісім разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Зазначається, що на численні обстріли противника наші воїни декілька разів відкривали вогонь у відповідь.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» неподалік населеного пункту Водяне, що біля Донецька, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї, а поблизу Пісків, крім цього ж озброєння застосували і автоматичні та станкові протитанкові гранатомети.

Також у районі населених пунктів Авдіївка, Красногорівка та Водяне, що на Приазов’ї, противник задіяв проти наших захисників гранатомети різних систем, а біля Авдіївки – здійснив ще й кілька пострілів зі стрілецької зброї. Неподалік Верхньоторецька збройні формування Російської Федерації вели вогонь у бік українських позицій з великокаліберного кулемета.

«Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає», ─ йдеться у повідомленні.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

На ділянках відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» спостерігалася тиша.

У пресцентрі інформують, що сьогодні сапери ДСНС розмінували більше п’яти гектарів території та передали на знищення 90 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, 11 січня в районі Пісків Донецької області загинув старший солдат 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Олег Андрієнко. У військовослужбовця залишився син Тимур, якому ще немає року, дружина Марина та мати.

Як інформував «Главком», під селищем Піски Ясинуватського району на Донеччині у понеділок, 11 січня, внаслідок обстрілу російсько-окупаційних військ загинув український військовий. Волонтери фонду Повернись живим повідомили, що окупанти розстріляли камери відеоспостереження перед вбивством військового на Донбасі.

Як повідомлялося, 8 січня на Донбасі загинула старший солдат Вікторія Слободянюк.

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