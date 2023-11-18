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Окупанти намагаються відбити втрачені позиції на Херсонщині: дані Генштабу

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти намагаються відбити втрачені позиції на Херсонщині: дані Генштабу
На лівобережжі Дніпра ЗСУ за добу відбили 12 атак ворога
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 18 листопада

Триває 633-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 67 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 18 листопада.

Ворожі удари по Україні

Сьогодні вночі ворог завдав чергового авіаційного удару по нашій країні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Минулої доби російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши ударні БпЛА типу Shahed-136/131. Протиповітряною обороною знищено 9 ударних БпЛА.

Загалом за добу ворог завдав одного ракетного та 37 авіаційних ударів, здійснив 41 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Куп'янськ Харківської області; Побєда, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне Донецької області; Новоданилівка Запорізької області; Тягинка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки та Іванівки Харківської області, де наші воїни відбили чотири атаки.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії північніше Серебрянки Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші захисники відбили 11 атак окупантів в районах Васюківки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку противник не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають загарбникам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії окупантів біля Кераміка, східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та південніше Тоненького Донецької області. Тут Сили оборони відбили 23 атаки.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українські воїни відбили 21 атаку.

На Шахтарському напрямку ворог вів штурмові дії південніше Водяного Донецької області, успіху не мав.

На Запорізькому напрямку противник вів безуспішні штурмові дії неподалік Роботиного та західніше Вербового Запорізької області, де нашими захисниками відбито три атаки.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника. Підрозділи морської піхоти разом з іншими складовими Сил оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра, де минулої доби відбили 12 атак ворога. Наші захисники закріплюються на зайнятих рубежах та завдають вогневого ураження окупантам.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Протягом доби авіація Сил оборони завдала десять ударів по районах зосередження особового складу та два - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, шість артилерійських засобів, засіб протиповітряної оборони, пункт управління та склад боєприпасів противника.

Теги: війна окупанти ЗСУ Бахмут Авдіївка Херсонщина

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