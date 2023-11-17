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Успіхи ЗСУ на Херсонщині: Зеленський звернувся до воїнів (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Успіхи ЗСУ на Херсонщині: Зеленський звернувся до воїнів (фото)
фото: Офіс президента

Володимир Зеленський: «Слава кожному й кожній, хто повертає Україні свободу та справедливість!»

Президент України Володимир Зеленський подякував українським воїнам за успіхи на лівобережжі Херсонської області.
Про це глава держави написав у Telegram. 

«Лівобережжя Херсонської області. Наші воїни. Дякую за вашу силу, за рух уперед! Слава кожному й кожній, хто повертає Україні свободу та справедливість!» – написав президент.

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Як повідомлялося, на Херсонському напрямку українські воїни провели низку успішних дій на лівому березі Дніпра. Ворог намагається вибити наших воїнів із займаних позицій, через що має великі втрати. Зокрема, майже щодня загарбники здійснюють від 4 до 10 таких спроб. Як наслідок, в результаті значних втрат ворог вимушений перекидати підрозділи з інших напрямків.

Також зазначалося, що російські терористи вимушено зменшили кількість обстрілів правобережжя Херсонської області. Після погіршення погодних умов окупанти якісніше використовують власні снаряди.

Теги: окупанти Володимир Зеленський втрати ворог Херсонщина ЗСУ

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