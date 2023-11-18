ЗСУ просунулися на двох напрямках – ISW

Українська армія відбила шість російських атак на лівому березі Херсонської області

Українські війська продовжили наступальні операції на Бахмутському та Запорізькому напрямках. ЗСУ просунулися поблизу Роботиного. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Просування українських військ

Генштаб України повідомив, що російські війська провели безуспішні штурмові дії поблизу Синьківки, Петропавлівки, Іванівки Харківської області та Білогорівки Луганської області.

Речник командування Сухопутних військ України Володимир Фітьо заявив, що російські війська досі перегруповуються на напрямку Куп’янськ-Лиман і не просуваються.

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Українські війська проводили наступальні операції поблизу Бахмута та підтвердили наступ 17 листопада. Геолокаційні кадри, опубліковані 17 листопада, показують, що українські війська просувалися на схід від Південного.

Російські війська проводили наступальні операції поблизу Бахмута, але не зробили жодних підтверджених наступів.

Володимир Фітьо заявив, що на Бахмутському напрямку російські війська здійснили втричі більше наземних ударів, ніж на Лимансько-Куп’янському напрямку.

Російські війська 17 листопада вели наступальні дії під Авдіївкою та підтвердили наступ. Опубліковані 16 листопада кадри показують, що російські війська незначно просунулися в промисловій зоні на південний схід від Авдіївки.

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16 і 17 листопада російські джерела стверджували, що бої тривають на південь від Сєверного, на північ від Красногорівки в напрямку Новокалинове, поблизу Степового, Сєверного, промзони та Авдіївського коксохімічного заводу.

Російські війська вели наступальні операції на захід від міста Донецьк, але не просунулися. Генштаб України повідомив, що російські війська здійснили невдалі атаки поблизу Мар’їнки та Новомихайлівки.

Армія РФ 17 листопада продовжила обмежені наступальні дії в районі кордону Донецької і Запорізької областей та підтвердила наступ. Геолокаційні кадри, опубліковані 16 листопада, показують, що російські війська просунулися на схід від Урожайного. У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські війська провели невдалий штурм поблизу Старомайорського.

17 листопада українські війська продовжили контрнаступальні дії на заході Запорізької області та здійснили незначне підтверджене просування. Геолокаційні кадри, опубліковані 16 листопада, показують, що українські сили незначно просунулися на південний захід від Роботиного.

Російські війська здійснили контратаку в західній Запорізькій області 17 листопада, але не досягли жодних підтверджених успіхів. Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили понад шість російських штурмів поблизу Роботиного та на захід від Вербового.

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Російські джерела стверджували, що 17 листопада українські війська продовжували наземні операції на східному (лівому) березі Херсонської області. Генштаб ЗСУ повідомив, що 17 листопада українські сили відбили шість російських атак на лівому березі Херсонської області.