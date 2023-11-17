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Генштаб розповів про успіхи ЗСУ на Херсонщині

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Генштаб розповів про успіхи ЗСУ на Херсонщині
ЗСУ виявили шляхи логістичного постачання боєприпасів та продовольства окупантів
фото: Генштаб

Захисникам вдалося провести декілька вдалих та успішних дій, попри достатньо серйозну лінію укріплень

На Херсонському напрямку українські воїни провели низку успішних дій на лівому березі Дніпра. Про це повідомив Генштаб ЗСУ

«Проводяться диверсійні, рейдові та розвідувальні дії. Виявляються шляхи логістичного постачання боєприпасів та продовольства окупантів. Здійснюється розвідка місць розташування особового складу та техніки російсько-окупаційних сил, позицій артилерії тощо, з метою їх подальшого знищення відповідними засобами ураження. Тривають важкі бої. Одна з головних цілей цієї роботи – відтіснити ворога якомога далі від правого берега, щоб убезпечити цивільне населення від постійних російських обстрілів. Чим далі російська артилерія стоятиме від Херсона – тим краще», – йдеться в повідомленні.

Захисникам вдалося провести декілька вдалих та успішних дій, попри достатньо серйозну лінію укріплень та потужний опір ворога.

«Ворог намагається вибити наших воїнів із займаних позицій, через що має великі втрати. Зокрема, майже щодня загарбники здійснюють від 4 до 10 таких спроб. Як наслідок, в результаті значних втрат ворог вимушений перекидати підрозділи з інших напрямків», – додали у Генштабі.

Внаслідок значних втрат ворог змушений перекидати підрозділи з інших напрямків , додали у Генштабі.

Втрати супротивника

У Генштабі розповіли, що від початку проведення таких операцій Силами оборони загальні втрати ворога склали:

  • особового складу - 1216 убитими та 2217 пораненими,
  • 24 танки,
  • 89 артилерійських систем та мінометів,
  • 135 одиниць різноманітної автомобільної техніки,
  • 48 бойових броньованих машин,
  • 9 РСЗВ,
  • 14 технік.
  • 4 командні пункти,
  • 29 складів з боєприпасами,

нейтралізовано 135 FPV дронів та 5 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Раніше повідомлялося, що російські терористи вимушено зменшили кількість обстрілів правобережжя Херсонської області. Після погіршення погодних умов окупанти якісніше використовують власні снаряди.

Теги: ворог втрати населення Генштаб окупанти розвідка

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