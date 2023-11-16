ЗСУ пояснили, чому Росія затягує із переміщенням своїх кораблів із Криму до Новоросійська

У кримських бухтах ще залишається багато кораблів росіян

Процес переміщення Чорноморського флоту РФдо Новоросійська після влучних ударів ЗСУ, досі триває. Росія досі не завершила переміщення, бо цьому заважають погодні умови та логістика. Про це розповіла керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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«Переміщення флоту не завершено. Цьому певним чином заважає і погода. Тому що дійсно переходи корабельного угруповання спостерігаємо уповільнені. І часто починаючи перехід, змушені (росіяни – «Главком») повертатися через погодні умови. Тому в кримських бухтах ще не все переміщено. І найголовніше – це логістика, пов'язана з завантаженням «Калібрів». Вона все ж таки залишається ще в Криму»,– зазначила Гуменюк.

Раніше повідомлялося, що окупанти перебазували з анексованого Севастополя до Новоросійська майже півтора десятки кораблів Чорноморського флоту. Зокрема до Новоросійська російські загарбники перекинули два фрегати проекту 11356 «Адмірал Ессен» і «Адмірал Макаров», три дизельні підводні човни, п'ять великих десантних кораблів і кілька малих ракетних кораблів.