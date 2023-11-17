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ЗСУ повідомили, що ускладнює роботу захисників на лівому березі Херсонщини

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ повідомили, що ускладнює роботу захисників на лівому березі Херсонщини
Ворог потужно відстежує в інформпросторі все, що стосується ситуації на лівому березі
фото: Генштаб

Гуменюк: Погана погода не тільки ускладнює фізичне просування, а й аеророзвідку 

Українські захисники закріпилися на лівому березі Дніпра в Херсонській області, але бойові дії ускладнюються через погану погоду.
Про це повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Там працюють різні Сили оборони, різні структурні складові, не тільки морська піхота. Там працюють різні підрозділи за своїм призначенням. І робота дуже потужна не тільки з особистою присутністю, а й аеророзвідка, артилерія дуже багато чого роблять для тих, хто закріплюється на лівому березі, щоб вони мали більш-менш забезпечений спокій», – пояснила речниця.

Гуменюк наголосила, треба усвідомлювати, що ворог потужно відстежує в інформпросторі все, що стосується ситуації на лівому березі.

«Тому що в гібридній війні передача інформації - дуже важлива. Те, що передувало нашому цьому повідомленню – це знищення ворогом на окупованій території вишок мобільного зв'язку. Це знищення можливості у людей на окупованих територіях отримувати правдиву інформацію», – додала вона.

За словами речниці, після тривалої бойової роботи та інформаційної компанії ЗСУ можуть вийти на певний відритий етап.

При цьому Гуменюк наголосила, що погіршення погодних умов ускладнює бої. Йдеться як про окупантів, так і про українських захисників. Тому зараз наші воїни намагаються закріпитися на лівому березі.

«Треба усвідомлювати, що в умовах дуже поганої погоди зараз вона ускладнена. Бо це не тільки ускладнює фізичне просування, а й аеророзвідку. Тому що грозове попередження. І у ворога зараз немає можливості так само потужно використовувати тактичну авіацію, як вони робили до цього етапу (пам'ятаєте бомбардування по 70-80 КАБів за добу). Тож зараз цей період і використовується, щоб максимально надійно закріпити наші успіхи», – підкреслила вона.

Нагадаєм, за повідомленням Генштабу, на Херсонському напрямку українські воїни провели низку успішних дій на лівому березі Дніпра. Захисникам вдалося провести декілька вдалих та успішних дій, попри достатньо серйозну лінію укріплень та потужний опір ворога.

Теги: ворог ЗСУ війна

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