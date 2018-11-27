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    Окупанти не пустили спостерігачів ОБСЄ до Новоазовська

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    Повідомляється про обмеження свободи пересування, заборону доступу та інші перешкоди у виконанні мандата моніторингової місії на Маріупольському напрямку - Окупанти не пустили спостерігачів ОБСЄ до Новоазовська
    Повідомляється про обмеження свободи пересування, заборону доступу та інші перешкоди у виконанні мандата моніторингової місії на Маріупольському напрямку

    «На блокпосту біля Новоазовська представники збройних формувань Російської Федерації знову не дозволили патрулю СММ проїхати у південному напрямку», - наголосили в СЦКК

    Російсько-окупаційні війська не дозволили спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ потрапити на окремі ділянки Донецької області, посилаючись на «військову операцію у Новоазовську». Про це повідомляє українська частина Спільного центру з контролю та координації (СЦКК) з посиланням на звіт ОБСЄ.

    «На блокпосту біля Новоазовська представники збройних формувань Російської Федерації знову не дозволили патрулю спеціальної моніторингової місії (СММ) проїхати для верифікації у південному напрямку, посилаючись на те, що «в Новоазовську триває операція», - наголосили в СЦКК.

    Крім того, повідомляється про обмеження свободи пересування, заборону доступу та інші перешкоди у виконанні мандата моніторингової місії на Маріупольському напрямку. «25 листопада озброєні особи зі складу російсько-окупаційних військ знову відмовили членам патруля Місії, які хотіли потрапити до населених пунктів Пікузи і Саханка, у проїзді через блокпост біля Заїченко, посилаючись на «безпеку СММ», - зазначається в звіті.

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    На залізничній станції та у пункті пропуску на кордоні біля Вознесенівки Луганської області представникам спостережної місії окупанти наказали залишити район, заявивши, що за будь-яких питань щодо свободи пересування Місії слід звертатися до збройних формувань у Луганську, поінформували в СЦКК.

    Як зазначається, збройні формування Російської Федерації на Донбасі навмисно перешкоджають роботі СММ ОБСЄ своєю агресивною поведінкою і залякуванням її патрулів.

    Як повідомлялося, ОБСЄ скликала спеціальне засідання через агресію Росії в Азовському морі.

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