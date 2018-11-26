ОБСЄ скликала спеціальне засідання через агресію Росії в Азовському морі



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ОБСЄ розгляне черговий акт збройної агресії Росії проти України

«Сьогодні о 17.00 за київським часом відбудеться спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ, скликане на вимогу делегації України», - йдеться у повідомленні

Постійна рада ОБСЄ на спеціальному засіданні, скликаному на вимогу України, розгляне черговий акт збройної агресії Росії проти України в Азовському морі. Про це повідомило у Twitter Постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні.

«Сьогодні о 17.00 за київським часом відбудеться спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ, скликане на вимогу делегації України при ОБСЄ за дорученням президента України Порошенка в рамках політико-дипломатичного реагування на черговий акт збройної агресії Росії проти України», - йдеться у повідомленні.

Сьогодні о 17.00 за київським часом відбудеться спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ, скликане на вимогу делегації України при ОБСЄ за дорученням Президента України П.О.Порошенка в рамках політико-дипломатичного реагування на черговий акт збройної агресії Росії проти України pic.twitter.com/vPG6mOu0CC — UKR Mission to OSCE & UN in Vienna (@UKRinOSCE) 26 листопада 2018 р.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету винести на РНБО окреме рішення про звернення до Верховної Ради та запровадити воєнний стан.

У зв’язку із ситуацією на Азовському морі Збройні Сили України приведені у повну бойову готовність.

За даними ВМС України, малі броньовані артилерійські катери «Бердянськ», «Нікополь» вражені вогнем противника та втратили хід. Рейдовий буксир «Яни Капу» також примушений до зупинки. Кораблі захоплені спецназом РФ.

ЗМІ опублікували аудіозаписи, на яких чути, як російські військові вимагали від українських моряків у Азовському морі виходити на палуби кораблів із піднятими руками, інакше погрожували стріляти на ураження.

Раніше стало відомо, що прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України, зокрема, один з російських кораблів здійснив таран українського рейдового буксира «Яни Капу» під час переходу групи українських суден з Одеси до Маріуполя.