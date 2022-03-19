На Луганщині окупанти обстріляли будинок: загинули жінка і двоє дітей

Медики намагалися реанімувати дітей, проте їм це не вдалося

Окупанти 19 березня обстріляли житловий будинок у Рубіжному на Луганщині. Дві дитини та жінка загинули під завалами. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«Внаслідок обстрілу сталося руйнування житлового будинку у місті Рубіжне, що на Луганщині, під завалами опинилися люди. На місце події прибув пожежно-рятувальний підрозділ ДСНС Луганської області», – йдеться у повідомленні.

З-під завалі спочатку дістали двох дітей без ознак життя. Попри спроби рятувальників зробити серцево-легеневу реанімацію і повернути дітей до життя, медики «швидкої» констатували смерть дітей.

Під завалами рятувальники знайшли ще жінку та дитину. Жінка не вижила. На щастя, дитину вдалось врятувати. Її стан стабільний.

Як повідомлялося, у Луганській області сьогодні, 19 березня, з 9-ї ранку мали припинити вогонь, щоб почалася евакуація, із Сєвєродонецька, Рубіжного, Попасної та Лисичанська їхатимуть автобуси, із Новозолотарівки – поїзд.

18 березня внаслідок потужних обстрілів російською окупаційною армією Сєвєродонецька, Рубіжного, Привілля, Кремінної Луганської області пошкоджено близько 54 об’єктів. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Зокрема, зруйновано 19 багатоквартирних та 19 приватних житлових будинків, два заклади охорони здоров’я, об’єкти критичної інфраструктури, складські та господарчі споруди.

Нагадаємо, на Луганщині командир бригади окупантів дременув із поля бою.

У Лисичанську на Луганщині російські війська обстріляли лікарню, загалом випустили десять снарядів.

Читайте також: Рашисти обстріляли лікарню на Луганщині