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    Окупанти обстріляли Мар’їнку, пошкоджено будинки

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    Окупанти обстріляли Мар&rsquo;їнку, пошкоджено будинки - Окупанти обстріляли Мар’їнку, пошкоджено будинки
    Окупанти обстріляли Мар’їнку, пошкоджено будинки

    Обстріл вівся пізно ввечері 11 липня

    Бойовики ОРДО обстріляли прифронтову Мар’їнку з БМП-2, внаслідок обстрілу пошкоджено кілька будинків мирних мешканців. 

    Про це повідомили у неділю у прес-центрі Операції об'єднаних сил. 

    Обстріл вівся пізно ввечері 11 липня. Встановлено, що противник вів вогонь з напрямку селища Трудівський.

    «Під час фотофіксації офіцери спостережної групи української сторони СЦКК виявили пошкодження у щонайменше 4 будинках за різними адресами», - повідомили у штабі.

    У будинках зафіксовано пошкодження стін, вікон та даху, на подвір'ї одного з них помічено пошкоджений паркан.

    «Постраждалих осіб не виявлено. За даними військових, усі пошкодження виникли в результаті влучання 30-мм снарядів», - йдеться у повідомленні. 

    окупанти обстріл СЦКК
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