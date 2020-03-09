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    Окупанти обстріляли військово-медичний автомобіль Збройних сил

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    Біля Талаківки бойовики обстріляли авто військових медиків&nbsp; - Окупанти обстріляли військово-медичний автомобіль Збройних сил
    Біля Талаківки бойовики обстріляли авто військових медиків 

    Бойовики скинули два заряди осколкових боєприпасів на дах санітарного автомобіля

    Російські окупанти у понеділок атакували військово-медичний автомобіль одного з підрозділів Операції Об’єднаних сил з допомогою безпілотних літальних апаратів. Про це повідомляє пресцентр ООС у Facebook.

    «Сьогодні, 9 березня, російські окупанти атакували військово-медичний автомобіль одного з підрозділів операції Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Талаківка. Противник здійснив підступний обстріл з допомогою безпілотних літальних апаратів, з яких скинув два заряди ВОГ на дах санітарного автомобіля, на якому було чітко видно маркування емблеми Червоного хреста. На щастя, ніхто з українських захисників не постраждав», — повідомили в ООС.

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    Окупанти обстріляли військово-медичний автомобіль Збройних сил
    Окупанти обстріляли військово-медичний автомобіль Збройних сил
    Окупанти обстріляли військово-медичний автомобіль Збройних сил
    Окупанти обстріляли військово-медичний автомобіль Збройних сил
    Окупанти обстріляли військово-медичний автомобіль Збройних сил
    Окупанти обстріляли військово-медичний автомобіль Збройних сил
    Окупанти обстріляли військово-медичний автомобіль Збройних сил

    Зазначається, що такі злочинні дії вчергове продемонстрували зухвале нехтування збройними формуваннями Російської Федерації усіма правилами міжнародного гуманітарного права щодо ведення бойових дій. Таким чином, зазначають в пресцентрі, російські окупанти «показово поставили себе поза міжнародними законами».

     

    окупанти медицина обстріл автомобіль Операція Об’єднаних сил
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