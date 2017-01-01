Окупанти обстрілюють сили АТО з танків, мінометів та важкої артилерії - штаб

Російські найманці випустили біля прифронтового села Піски понад 70 боєприпасів

Російсько-окупаційні війська продовжують грубо порушувати режим припинення вогню та вести прицільні обстріли по позиціях Збройних сил України із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Зокрема, ворог застосовує міномети, важку артилерію та озброєння танків. Про це йдеться у звіті прес-центру шатбу АТО станом на 18:00 п’ятниці. Так,



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Бойовики в зоні АТО

Російські найманці випустили біля прифронтового села Піски понад 70 боєприпасів

Російсько-окупаційні війська продовжують грубо порушувати режим припинення вогню та вести прицільні обстріли по позиціях Збройних сил України із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Зокрема, ворог застосовує міномети, важку артилерію та озброєння танків.

Про це йдеться у звіті прес-центру шатбу АТО станом на 18:00 п’ятниці.

Так, на луганському напрямку противник вів вогонь по оборонних укріпленнях сил АТО зі 120-мм мінометів, озброєння БМП і танка на підступах до Зайцевого.

На донецькому напрямку було гарячіше. Так, у районі Пісків, впродовж першої половини доби, зафіксовано неодноразові обстріли загарбниками з мінометів калібру 120-мм і танків. Російські найманці випустили біля цього прифронтового села понад 70 боєприпасів. Також значна вогнева напруженість на цьому напрямку спостерігалась на Приазов’ї. Тут окупанти застосували важку 152-мм артилерію та 120-мм міномети довкола Лебединського і Водяного.

На інших ключових ділянках нашої оборони неспокійно було поблизу Авдіївки і Кам’янки, де російські найманці вели вогонь з гранатометів різних видів та стрілецької зброї.

Загалом, від опівночі, російсько-терористичні війська здійснили 11 прицільних обстрілів позицій сил АТО. У більш ніж половині випадків українські військовослужбовці придушували вогневу активність ворога.

Сьогодні штаб АТО повідомив про приховані арсенали боєприпасів бойовиків.

Нагадаємо, минулої доби російсько-терористичні війська 16 разів порушили режим тиші. Зокрема, на донецькому напрямку найгарячіше було неподалік Пісків.

Загалом за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі в результаті бойових дій загинув один український військовослужбовець, ще двоє отримали поранення.