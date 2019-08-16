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    Окупанти під час своїх навчань потопили танк разом з чотирма бойовиками - розвідка

    • Розсилка
    Окупанти під час своїх навчань потопили танк разом з чотирма бойовиками - розвідка

    Російське окупаційне командування намагається приховати інцидент із танком

    За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російське окупаційне командування нарощує інтенсивність заходів бойової підготовки у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК, під час таких навчань затонув ворожий танк і загинули четверо бойовиків.

    Про це повідомив представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк на брифінгу.

    Так, за даними розвідки, більшість занять на полігонах проводиться бойовиками без належної підготовки та з грубими порушеннями заходів безпеки, що призводить до зростання кількості випадків втрат бойової техніки та загибелі і травмувань особового складу.

    «13 серпня під час відпрацювання у танковому підрозділі окупантів питань подолання водної перешкоди один танк затонув, а через незадовільний рівень організації російськими офіцерами евакуації екіпажу, загинуло четверо військовослужбовців. Російське окупаційне командування намагається приховати цю подію», - сказав Гуцуляк.

    За його словами, в окремих підрозділах окупантів продовжується практика формального проведення бойової підготовки, ротних тактичних навчань. Російському командуванню надають постановочні фотозвіти та фіктивні документи на списання боєприпасів і пального для «підтвердження» нібито проведених заходів, вказав він.

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