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    Новини

    Окупанти стягують ешелони з катерами до окупованого Криму

    Рашисти стягнули до Джанкоя катери для форсування водних перешкод - Окупанти стягують ешелони з катерами до окупованого Криму
    Рашисти стягнули до Джанкоя катери для форсування водних перешкод
    фото: wikipedia.org

    Техніку можуть використати для форсування водних перешкод

    В окупованому Криму на залізничній станції «Джанкой» сформовано ешелон із ворожими катерами. Про це повідомив речник штабу Одеської ОВА Сергій Братчук.

    На залізничних платформах помічені два судна БМК-15, два БМК-130 і один БМК-Т. «Очевидно, що катери буде відправлено на материкову Україну для застосування у форсуванні водних перешкод», – йдеться у повідомленні.

    Крім того, до Джанкоя прибув залізничний ешелон із 50 цистернами ПММ.

    Нагадаємо, ЗСУ вдарили по бурових платформах «Чорноморнафтогазу», щоб знищити розвідну станцію окупантів.

    Росія в свою чергу заявила, що «атака на вежі «Чорноморнафтогазу» розв'язала РФ руки». І найближчим часом будуть завдані удари у відповідь по центрах ухвалення рішень.

    Також ЗСУ завдали ракетного удару по бурових вишках «Петро Годованець» і «Україна».

    Варто нагадати, що у 2014 році Росія захопила так звані «вишки Бойка» – бурові платформи в 100 кмвід Одеси і 150 км від Криму. Крім газовидобутку, окупанти також використовували їх для спостереження за надводною обстановкою за допомогою радіотехнічної розвідки.

    Зауважимо, триває 118-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти не припиняють штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк. Ворог веде наступальні дії на Бахмутському напрямку.

    Станом на 21 червня втрати ворога склали 34100 осіб особового складу та 1496 танків.

    Теги: Крим росія окупанти Одеса війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти стягують ешелони з катерами до окупованого Криму