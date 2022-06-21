Окупанти стягують ешелони з катерами до окупованого Криму
Техніку можуть використати для форсування водних перешкод
В окупованому Криму на залізничній станції «Джанкой» сформовано ешелон із ворожими катерами. Про це повідомив речник штабу Одеської ОВА Сергій Братчук.
На залізничних платформах помічені два судна БМК-15, два БМК-130 і один БМК-Т. «Очевидно, що катери буде відправлено на материкову Україну для застосування у форсуванні водних перешкод», – йдеться у повідомленні.
Крім того, до Джанкоя прибув залізничний ешелон із 50 цистернами ПММ.
Нагадаємо, ЗСУ вдарили по бурових платформах «Чорноморнафтогазу», щоб знищити розвідну станцію окупантів.
Росія в свою чергу заявила, що «атака на вежі «Чорноморнафтогазу» розв'язала РФ руки». І найближчим часом будуть завдані удари у відповідь по центрах ухвалення рішень.
Також ЗСУ завдали ракетного удару по бурових вишках «Петро Годованець» і «Україна».
Варто нагадати, що у 2014 році Росія захопила так звані «вишки Бойка» – бурові платформи в
Зауважимо, триває 118-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти не припиняють штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк. Ворог веде наступальні дії на Бахмутському напрямку.
Станом на 21 червня втрати ворога склали 34100 осіб особового складу та 1496 танків.