Окупанти поцупили шматок стіни Донецького аеропорту для пам’ятника «добровольцям» (відео)

За весь період перебування українських військових в

За весь період перебування українських військових в Донецькому аеропорту загинуло понад 200 українських військових

Бронзовий барельєф для пам’ятника виготовили у Москві

Окупаційна адміністрація Донецької області встановила на території Київського району окупованого Донецька черговий пам’ятник російським найманцям. Про це повідомляє Telegram-канал бойовиків «Донбасс решает».

Пам’ятник встановлено на честь тих окупантів, що загинули у перший день боїв за Донецький аеропорт 26 травня 2014 року.

Наразі окупаційна адміністрація планує відкрити пам’ятник у річницію захоплення бойовиками Донецького аеропорту, яке сталося 21 січня 2015 року.

Також Telegram окупантів повідомляє, що бронзовий барельєф для пам'ятника було виготовлено у Москві коштом родичів загиблих бойовиків. До того ж у монументі використано фрагмент стіни однієї з будівель аеропорту.

Нагадаємо, бої за Донецький аеропорт тривали з вересня 2014 року до 22 січня 2015 року і стали одними з найзапекліших у війні на Сході України. Аеропорт захищали підрозділи Збройних сил України та добровольчі формування, а проросійські бойовики та окупанти здійснювали спроби захопити та знищити його.

Після бою 26 травня 2014 року все літо в аеропорту не відбувалося значних сутичок, проте з вересня 2014 року розпочалися важкі бої. Окупанти здійснювали систематичні штурми терміналів, 13 січня 2015 року остаточно впала диспетчерська вежа, яку утримували українські бійці.

20 січня 2015 року окупанти підірвали новий термінал, бетонні перекриття і стеля у багатьох секціях обвалилася, ховаючи під собою українських захисників. 22 січня 2015 року вцілілі українські воїни вийшли з термінала, проте багато поранених і контужених українських бійців потрапила до полону. Оборона терміналів аеропорту тривала 242 дні. За весь період перебування українських військових в Донецькому аеропорту загинуло понад 200 українських захисників, а зазнали поранень – понад 500.

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