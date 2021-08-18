У Москві встановили неоднозначний пам’ятник: на що це схоже? (фото, відео)

Скульптуру встановили у серпні 2021 року

У Москві нещодавно встановили пам’ятник, який створив митець зі Швейцарії Урс Фішер. Про це пише TJ.

Скульптуру з назвою «Велика глина №4» поставили у Москві у середині серпня. І вона одразу викликала жваве обговорення у соцмережах.

Фото Вадима Радченка

«А хто це навалив купу на Болотній?», «Лайно воно і в Африці лайно», «Багато хто сплутав «Велику глину» з пам'ятником Володимиру Володимировичу. Не дивно, адже і одне і друге – лайно», – пишуть у соцмережах очевидці.

Фото Російської газети

Роботу швейцарського художника Урса Фішера поставили на Болотній набережній. Саме там та на площі поруч 10 років тому почалися масштабні протести росіян через фальсифікації на президентських виборах та перемогу Володимира Путіна у першому турі.

Нагадаємо, у Луцьку планують встановити пам’ятник присвячений десяти заповідям Божим.

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