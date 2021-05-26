Сім років тому стався перший бій за Донецький аеропорт: як це було

У ніч на 26 травня 2014 року угруповання проросійських сепаратистів здійснило спробу захопити Донецький аеропорт

Сім років тому, 26 травня 2014 року, окупанти на Донбасі здійснили спробу захопити Донецький аеропорт. Тоді українські військові у бою відстояли позиції, однак робота аеропорту була призупинена.

26 квітня адміністрація міжнародного аеропорту ім. С.Прокоф'єва у Донецьку оголосила, що аеропорт змушений тимчасово припинити свою роботу.

ВНИМАНИЕ! С 7 часов аэропорт Донецк временно приостанавливает обслуживание рейсов. О возобновлении работы будет сообщено дополнительно. — Аэропорт Донецк (@dok_aero) May 26, 2014

У ніч на 26 травня 2014 року угруповання проросійських сепаратистів здійснило спробу захопити летовище, авіасполучення на якому було припинено ще 6 травня. З другої спроби бойовики зайняли частину приміщень будівлі. Вони в ультимативній формі вимагали від українських силовиків, які знаходилися в старому терміналі аеропорту, скласти зброю і здатися.

Український уряд, у свою чергу, теж висунув сепаратистам ультиматум про звільнення захоплених будівель. Жодна зі сторін не хотіла йти на поступки – розпочався бій.

У медіацентрі РНБО тоді заявили, що підрозділи армійського спецназу за підтримки бойової авіації завдали удару по терористах, які намагалися взяти під контроль міжнародний аеропорт Донецька. Була задіяна штурмова і армійська авіації, проведена висадка десанту.

Силами АТО внаслідок ефективної спецоперації було знищено третину сепаратистського батальйону «Восток». У лавах бойовиків почалася паніка, натомість українські військові підрозділи надійно закріпилися в районі аеропорту.

Після бою 26 травня ситуація навколо летовища залишалася доволі спокійною. Серйозні штурми стратегічного об’єкта розпочались вже після підписання Мінських домовленостей у вересні 2014 року.

Активні бої за Донецький аеропорт тривали з вересня 2014 року до 22 січня 2015 року і стали одними з найзапекліших і найтрагічніших в сучасній історії.

Особливо жорстокими були бої після початку нового, 2015 року. 13 січня, після декількох місяців обстрілів, була зруйнована вежа, де майорів український прапор. 21 січня 2015 року військовослужбовці ЗС України з боями вийшли з території терміналів, оскільки їхні позиції були зруйновані і прострілювалися прямою наводкою.

У різний час в аеропорту і прилеглих Пісках воювали бійці 95-ї та 79-ї десантних бригад, воїни 3-го кіровоградського полку спецпризначення і батальйону «Дніпро-1», артилеристи і танкісти 93-ї бригади, добровольці з ДУК «Правого сектору» і батальйону «ОУН», військові з інших частин.

Донецький аеропорт став своєрідним символом нескореності, його називали «українськими Фермопілами», а мужніх захисників летовища супротивник назвав «кіборгами».