Окупанти поранили трьох українських військових на Донбасі



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Об'єднані сил и відповіли вогнем на кожен обстріл

З початку поточної доби, станом на 12:00 в районі проведення Операції Об’єднаних сил зафіксовано вже шість ворожих збройних провокацій. Внаслідок ворожого вогню зазнали поранень троє українських захисників. Про це під час щоденного брифінгу повідомив спікер прес-центру Міноборони України полковник Олександр Мотузяник.

«Від початку поточної доби, станом на 12.00 в районі проведення Операції Об’єднаних сил зафіксовано вже шість ворожих збройних провокацій, дві з який відбулися із застосуванням мінометів», — зазначив Мотузяник.

Так, перший постріл пролунав цієї ночі поблизу н.п. Водяне, що у смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Схід». Обстріл розпочався о 01.50 і тривав годину. Противник застосував автоматичні гранатомети та стрілецьку зброю. Друга збройна провокація з боку противника сталася близько 07.00 ранку на підступах до Катеринівки. Там ворог випустив шість мін 82 калібру зі сторони н.п. Молодіжне. Далі, о 07:20 російсько-окупаційні війська завдали потужного вогню в бік оборонців Павлополя. Бій тривав майже дві з половиною години, противник вів вогонь з мінометів калібру 82 мм, бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів та гранатометів. Військовослужбовці Збройних Сил України відкрили щільних вогонь у відповідь з чергових вогневих засобів.

Пізніше, з 09:20 до 10:00 зафіксовано два прицільні ворожі обстріли в районі Авдіївки де противник застосував автоматичні гранатомети.

Окрім того російсько-окупаційні війська повторно обстріляли з гранатометів та стрілецької зброї оборонців с. Водяне.

З початку поточної доби, внаслідок ворожого вогню зазнали поранень троє українських захисників, яким невідкладно було надано медичну допомогу. Втрати противника уточнюються.

Об'єднані сил и відповіли вогнем на кожен обстріл. За даними розвідки, 10 квітня окупанти втратили 1 бойовика загиблим, 6 - пораненими