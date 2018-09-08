Окупанти в Криму допускають новий хімічний викид в Армянську



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Наслідки хімічних викидів в Армянську

Рецидив викиду може бути в разі збільшення температури

Викид хімічних речовин на півночі Криму може повторитися, якщо на анексований Росією півострів повернеться спека.

Про це в п'ятницю повідомив «глава» Криму Сергій Аксьонов на засіданні оперативного штабу по ситуації в Армянську, пише «Крим.Реалії».

«Ми громадянам сказали, що рецидив викиду може бути в разі збільшення температури», - заявив Аксьонов.

Під час засідання він також розповів, що паруючі ділянки кислотонакопичувача заводу Кримський титан нейтралізують за допомогою вапняного розчину, роботи вже розпочалися. За його твердженням, на цей момент негативна екологічна ситуація пішла на спад.

«Рецидив, у вигляді збільшення викидів парів сірчистого ангідриду, може бути в разі збільшення денної температури. Сухі ділянки, які парують на сьогоднішній день, активно засипаються вапняним розчином. Йде процес гасіння цієї всієї ситуації», - заявив Аксьонов.

За даними оперативного штабу, 7 вересня забруднюючих речовин у повітрі не було виявлено, кількість скарг від місцевих жителів скоротилася.

Нагадаємо, прокуратура в Херсонській області відкрила кримінальне провадження за фактом викидів в атмосферу хімічних речовин в Криму.

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