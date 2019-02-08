Окупанти в Криму продовжили арешт активісту Бекірову до 12 квітня



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Кримськотатарський активіст Едем Бекіров

Адвокат Бекірова просив відпустити його під домашній арешт

Суддя «Кримського районного суду» окупованого Сімферополя Ольга Гуріна продовжила кримському татарину Едему Бекірову час тримання під вартою до 12 квітня 2019 року.

Слідчій по справі Бекірова попросив «суд» продовжити йому час перебування під вартою для проведення досудового слідства, а саме експертизи й допитів свідків. Згідно з його думкою, Бекіров може знищити докази.

Адвокат Бекірова просив відпустити його під домашній арешт, оскільки він має кримську прописку.

«Моя провина не доведена, я не зробив нічого. У мене немає здоров'я для того, щоб взяти сумку вагою 15 кілограм і передати її. Найважчий груз, який я можу підняти — це півлітрова пляшка», - сказав Бекіров.

Напередодні повідомлялося, що стан здоров'я Бекірова надкритичний.

Раніше повідомлялося, що заарештований у Криму кримськотатарський активіст Едем Бекіров пройшов амбулаторну психолого-психіатричну експертизу.

Нагадаємо, російські силовики затримали на в'їзді в окупований Крим жителя Новоолексіївки Херсонської області кримськотатарського активіста Едема Бекірова. А на засіданні суду йому стало погано. 10 січня окупаційний «суд» у Криму залишив Бекірова під арештом до 11 лютого.

Раніше донька Бекірова заявила, що її батьку в лікарні надають протипоказані йому ліки.

Джерело: Громадське