Окупанти визначать, чи може хворий Бекіров перебувати в СІЗО



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Напередодні підконтрольний Росії Верховний суд Криму скасував етапування Бекірова в Красноперекопськ

За інформацією адвоката Олексія Ладіна, в лікарню Бекірова направлять 21 серпня

Кримськотатарському політв’язню Едему Бекірову, якого звинувачують у зберіганні боєприпасів, призначили нову судово-медичну експертизу, яка має встановити, чи може він за станом здоров'я перебувати в слідчому ізоляторі.

Про це повідомляють Крим.Реалії.

За інформацією адвоката Олексія Ладіна, в лікарню Бекірова направлять 21 серпня.

«Наскільки обґрунтованими будуть висновки комісії, покаже час. Принаймні, у матеріалах справи і у всіх зацікавлених осіб є незалежний медичний висновок, який було зроблено двома докторами наук, про те, що у Едема Бекірова є хвороби, що перешкоджають триманню під вартою», – заявив Ладін.

Сам Бекіров під час перерви в суді у розмові з адвокатами висловлював сумнів, що судмедекспертиза визнає його стан таким, що не відповідає для тримання в СІЗО.

Напередодні підконтрольний Росії Верховний суд Криму скасував етапування Бекірова в Красноперекопськ.

Нагадаємо, 8 серпня «суд» продовжив термін тримання Едема Бекірова під вартою до 11 жовтня. Тяжкохворого Бекірова п’ять годин тримали під конвоєм, без їжі і води.

До слова, тяжкохворому Бекірову пропонують визнати провину в обмін на домашній арешт.