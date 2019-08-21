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    Окупанти визначать, чи може хворий Бекіров перебувати в СІЗО

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    <p>Напередодні підконтрольний Росії Верховний суд Криму скасував етапування Бекірова в Красноперекопськ</p> - Окупанти визначать, чи може хворий Бекіров перебувати в СІЗО

    Напередодні підконтрольний Росії Верховний суд Криму скасував етапування Бекірова в Красноперекопськ

    За інформацією адвоката Олексія Ладіна, в лікарню Бекірова направлять 21 серпня

    Кримськотатарському політв’язню Едему Бекірову, якого звинувачують у зберіганні боєприпасів, призначили нову судово-медичну експертизу, яка має встановити, чи може він за станом здоров'я перебувати в слідчому ізоляторі.

    Про це повідомляють Крим.Реалії.

    За інформацією адвоката Олексія Ладіна, в лікарню Бекірова направлять 21 серпня.

    «Наскільки обґрунтованими будуть висновки комісії, покаже час. Принаймні, у матеріалах справи і у всіх зацікавлених осіб є незалежний медичний висновок, який було зроблено двома докторами наук, про те, що у Едема Бекірова є хвороби, що перешкоджають триманню під вартою», – заявив Ладін.

    Сам Бекіров під час перерви в суді у розмові з адвокатами висловлював сумнів, що судмедекспертиза визнає його стан таким, що не відповідає для тримання в СІЗО.

    Напередодні підконтрольний Росії Верховний суд Криму скасував етапування Бекірова в Красноперекопськ.

    Нагадаємо, 8 серпня «суд» продовжив термін тримання Едема Бекірова під вартою до 11 жовтня. Тяжкохворого Бекірова п’ять годин тримали під конвоєм, без їжі і води.

    До слова, тяжкохворому Бекірову пропонують визнати провину в обмін на домашній арешт.

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