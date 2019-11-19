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    Окупанти «знищили» популярний курорт у Криму

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    Окупанти «знищили» популярний курорт у Криму

    Всі сміттярки на території пляжу в Севастополі заповнені, а навколо деяких навіть розкидане сміття

    В окупованому Росією Криму пляжі набули непридатного стану, всюди валяється сміття.

    Про це у Twitter пише користувачка RoksolanaToday&Крим25%, яка опублікувала фото забруднених пляжів у Севастополі в листопаді.

    «Всі сміттярки на території пляжу заповнені, а навколо деяких навіть розкидане сміття... Є ж керівні компанії та працівники, що отримують гроші за прибирання і стежать за чистотою. Влада міста, невже вам самим не хочеться гуляти в чистоті? Припустимо, ви не ходите на громадський пляж, але як Аквамарин (готель – Ред.) може дозволити такий жах», – йдеться в підписі до фото.

    До слова, російська окупаційна влада Криму виставила на торги будівлю Українського державного геологорозвідувального інституту в Сімферополі.

    Крим окупанти пляжі сміття готель
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