Окупанти «знищили» популярний курорт у Криму
Всі сміттярки на території пляжу в Севастополі заповнені, а навколо деяких навіть розкидане сміттяВ окупованому Росією Криму пляжі набули непридатного стану, всюди валяється сміття.
Про це у Twitter пише користувачка RoksolanaToday&Крим25%, яка опублікувала фото забруднених пляжів у Севастополі в листопаді.
«Всі сміттярки на території пляжу заповнені, а навколо деяких навіть розкидане сміття... Є ж керівні компанії та працівники, що отримують гроші за прибирання і стежать за чистотою. Влада міста, невже вам самим не хочеться гуляти в чистоті? Припустимо, ви не ходите на громадський пляж, але як Аквамарин (готель – Ред.) може дозволити такий жах», – йдеться в підписі до фото.
Севастополь— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 18 листопада 2019 р.
А что вы в ноябре по пляжам лазите? Сидите дома pic.twitter.com/Sz39FY6tZc
До слова, російська окупаційна влада Криму виставила на торги будівлю Українського державного геологорозвідувального інституту в Сімферополі.