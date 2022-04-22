Росія з 23 квітня бере під контроль Олешки, що на Херсонщині – мер

Рищук: «Зараз вони посилено шукають представника, який б очолив місто»

З 23 квітня російські війська беруть на себе контроль та відповідальність за місто Олешки Херсонської області. Про це повідомив мер Євген Рищук у відеозверненні.

«Від завтрашнього дня вже повністю РФ бере на себе контроль та відповідальність за місто. Зараз вони посилено шукають представника, який б очолив місто. Не знаю, прізвищ поки не називають. Патрулювання тепер буде повністю їхнє, тому зайвий раз у комендантську годину не ходіть», – уточнив Рищук.

Нагадаємо, після «референдуму» на Херсонщині окупанти задумали «перепис населення». Нагадаємо, що на Херсонщині російські окупанти активізували підготовку до «референдуму». Дату імітації волевиявлення народу перенесли на 27 квітня.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Херсоні військові РФ готують незаконний референдум на перші числа травня.

Окупанти навіть друкують бюлетені. За даними Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової, псевдоголосування заплановане у проміжку від 1 по 10 травня.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на те, як окупанти проводять «референдуми» на півдні України. Назвав це жалюгідним вчинком.

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