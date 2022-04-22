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    Події в Україні

    РФ відправляє воювати в Україну навіть психічно хворих юнаків (аудіо)

    Російська армія має проблеми з поповненням своїх лав через великі втрати - РФ відправляє воювати в Україну навіть психічно хворих юнаків (аудіо)
    Російська армія має проблеми з поповненням своїх лав через великі втрати

    СБУ перехопила розмову матері з психічно хворим сином, який воює на стороні окупантів проти України

    Українські військові завдали таких втрат російській окупаційній армії, що для поповнення власних лав РФ набирає навіть психічно хворих юнаків. Про це повідомляє Служба безпеки України.

    На одній із перехоплених СБУ розмов чути, як мати окупанта переживає за здоров’я сина, який страждає психічними розладами.

    Він її переконує, що «с моими психическими расстройствами это (війна. - Ред.) очень даже на пользу идет. Видишь, какой спокойный, да? Маньяк, как серийный убийца, как Чикатило, спокойный…».

    Така відповідь налякала навіть його матір.

    Як повідомлялося, 403 мирних мешканці Бучі були по-звірячому закатовані російськими солдатами протягом місячної окупації.

    В Україні за час повномасштабного вторгнення Росії зафіксовано вже понад 7,6 тис. воєнних злочинів РФ.

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    Теги: росія окупанти СБУ війна Україна окупація #stoprussia
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    РФ відправляє воювати в Україну навіть психічно хворих юнаків (аудіо)