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    Перший народний депутат від Вінниччини зробив антикоронавірусне щеплення

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    Перший народний депутат від Вінниччини зробив антикоронавірусне щеплення
    Перший народний депутат від Вінниччини зробив антикоронавірусне щеплення
    Перший народний депутат від Вінниччини зробив антикоронавірусне щеплення
    Перший народний депутат від Вінниччини зробив антикоронавірусне щеплення
    Перший народний депутат від Вінниччини зробив антикоронавірусне щеплення
    Перший народний депутат від Вінниччини зробив антикоронавірусне щеплення
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    Вакциною індійського виробника щепилася законодавець Ірина Борзова

    Перший народний депутат, що представляє Вінниччину у Верховній Раді, зробив щеплення від коронавірусу. За даними «Вінниця.інфо», 11 березня вакциною Covishield індійського виробника у Вінницькій дитячій обласній лікарні вакцинувалася Ірина Борзова.

    «Як і обіцяла, зробила щеплення проти коронавірусу. Рішення прийняла давно, як тільки в Україні зареєстрували вакцину. Є хвиля недовіри суспільства, фейків та брехні особливо деяких політиків щодо індійської вакцини. Тому хочу показати приклад, що вакцинація безпечна.

    Сьогодні мені повідомили, що можна приїхати до Вінницької дитячої обласної лікарні і зробити щеплення. Флакон з вакциною розрахований на 10 доз. Після того, як вакцинували медичних працівників дитячої обласної лікарні та будинку дитини, які були записані на щеплення, залишилось 1 доза вакцини, зробили і мені. Загалом за сьогодні мобільна бригада, яка робила мені щеплення, провела вакцинацію 90 особам. Вакцинацію зробила вакциною AstraZeneca/Covishield, індійського виробництва, якою вакцинують наших медиків і військових, бо не вважаю себе іншою», – пише Ірина Борзова на своїй сторінці у Facebook.

    Нардепка додала, що страху перед вакцинацією не мала, а зробити щеплення індійським аналогом схваленої ВООЗ AstraZeneca безпечніше, ніж залишатися без щеплення.

    «Ризик захворіти самій на «ковід», заразити людей та наслідки від хвороби серйозніші, ніж від щеплення. Я відповідальна за тих, хто поряд. Робота народного депутата це не лише законотворчість, а й комунікація з людьми. Я щодня маю багато зустрічей із людьми різного віку. Мій обов’язок зробити щеплення, щоб не захворіти та не поширювати хворобу, захистити людей, які поряд», – зазначає Ірина Борзова.

    Перед вакцинацією лікарка розпитала депутатку про самопочуття, виміряла тиск. Ірина Борзова заповнила лист-згоду на щеплення. Медичний працівник мобільної бригади пані Надія розповіла, які можуть бути реакції на вакцину і що робити у випадку підвищення температури.

    «Ви збиваєте температуру вище 38 «Парацетамолом» або «Нурофеном». Якщо буде. Якщо це буде тривати 3-4 дні – Ви зобов’язані повідомити сімейного лікаря», – проконсультувала медик.

    Нагадаємо, першою у Вінницькій області вакцину від коронавірусу отримала сімейна лікарка.

    Як стало відомо раніше, відповідно до наказу МОЗ № 369, з метою зниження ризиків невикористання доз вакцин, які поставляються у багатодозних флаконах, та у випадках, коли під час вакцинальної сесії проти коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксована відмова від вакцинації, виявлено протипоказання до вакцинації, зафіксована відсутність людей у кількості, що унеможливлює повне використання відкритих флаконів з вакциною від коронавірусної хвороби Covid-19 (у відповідності до інструкції виробника) та може призвести до утилізації залишку вакцини від коронавірусної хвороби Covid-19 після закінчення сесії, рекомендується залучати до такої вакцинальної сесії публічних та громадських діячів з метою популяризації вакцинації та на підтримку комунікаційної кампанії.

    У червні минулого року народна депутатка, голова підкомітету з питань державної молодіжної політики Ірина Борзова була обрана головою обласної організації партії «Слуга народу».

    Теги: депутат Вінниця партії Вінниччина хвороби щеплення вакцинація ВООЗ
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