Перший народний депутат від Вінниччини зробив антикоронавірусне щеплення

Вакциною індійського виробника щепилася законодавець Ірина Борзова

Перший народний депутат, що представляє Вінниччину у Верховній Раді, зробив щеплення від коронавірусу. За даними «Вінниця.інфо», 11 березня вакциною Covishield індійського виробника у Вінницькій дитячій обласній лікарні вакцинувалася Ірина Борзова.

«Як і обіцяла, зробила щеплення проти коронавірусу. Рішення прийняла давно, як тільки в Україні зареєстрували вакцину. Є хвиля недовіри суспільства, фейків та брехні особливо деяких політиків щодо індійської вакцини. Тому хочу показати приклад, що вакцинація безпечна.

Сьогодні мені повідомили, що можна приїхати до Вінницької дитячої обласної лікарні і зробити щеплення. Флакон з вакциною розрахований на 10 доз. Після того, як вакцинували медичних працівників дитячої обласної лікарні та будинку дитини, які були записані на щеплення, залишилось 1 доза вакцини, зробили і мені. Загалом за сьогодні мобільна бригада, яка робила мені щеплення, провела вакцинацію 90 особам. Вакцинацію зробила вакциною AstraZeneca/Covishield, індійського виробництва, якою вакцинують наших медиків і військових, бо не вважаю себе іншою», – пише Ірина Борзова на своїй сторінці у Facebook.

Нардепка додала, що страху перед вакцинацією не мала, а зробити щеплення індійським аналогом схваленої ВООЗ AstraZeneca безпечніше, ніж залишатися без щеплення.

«Ризик захворіти самій на «ковід», заразити людей та наслідки від хвороби серйозніші, ніж від щеплення. Я відповідальна за тих, хто поряд. Робота народного депутата це не лише законотворчість, а й комунікація з людьми. Я щодня маю багато зустрічей із людьми різного віку. Мій обов’язок зробити щеплення, щоб не захворіти та не поширювати хворобу, захистити людей, які поряд», – зазначає Ірина Борзова.

Перед вакцинацією лікарка розпитала депутатку про самопочуття, виміряла тиск. Ірина Борзова заповнила лист-згоду на щеплення. Медичний працівник мобільної бригади пані Надія розповіла, які можуть бути реакції на вакцину і що робити у випадку підвищення температури.

«Ви збиваєте температуру вище 38 «Парацетамолом» або «Нурофеном». Якщо буде. Якщо це буде тривати 3-4 дні – Ви зобов’язані повідомити сімейного лікаря», – проконсультувала медик.

Нагадаємо, першою у Вінницькій області вакцину від коронавірусу отримала сімейна лікарка.

Як стало відомо раніше, відповідно до наказу МОЗ № 369, з метою зниження ризиків невикористання доз вакцин, які поставляються у багатодозних флаконах, та у випадках, коли під час вакцинальної сесії проти коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксована відмова від вакцинації, виявлено протипоказання до вакцинації, зафіксована відсутність людей у кількості, що унеможливлює повне використання відкритих флаконів з вакциною від коронавірусної хвороби Covid-19 (у відповідності до інструкції виробника) та може призвести до утилізації залишку вакцини від коронавірусної хвороби Covid-19 після закінчення сесії, рекомендується залучати до такої вакцинальної сесії публічних та громадських діячів з метою популяризації вакцинації та на підтримку комунікаційної кампанії.

У червні минулого року народна депутатка, голова підкомітету з питань державної молодіжної політики Ірина Борзова була обрана головою обласної організації партії «Слуга народу».