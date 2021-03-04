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    Президент Зеленський, який роздягнувся для щеплення від Covid-19, став героєм курйозних фотожаб

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    Президент Зеленський, який роздягнувся для щеплення від Covid-19, став героєм курйозних фотожаб

    Володимир Зеленський не лише вакцинувався, а й насмішив мережу

    Президент України Володимир Зеленський, який публічно отримав щеплення від Covid-19 вакциною Covishield, надихнув інтернет-гумористів на креатив.

    Зокрема, жартівників з мережі здивувало те, що для уколу глава держави роздягнувся до поясу замість того, щоб просто закатати рукав сорочки.

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    Президент Зеленський, який роздягнувся для щеплення від Covid-19, став героєм курйозних фотожаб
    Президент Зеленський, який роздягнувся для щеплення від Covid-19, став героєм курйозних фотожаб
    Президент Зеленський, який роздягнувся для щеплення від Covid-19, став героєм курйозних фотожаб
    Президент Зеленський, який роздягнувся для щеплення від Covid-19, став героєм курйозних фотожаб
    Президент Зеленський, який роздягнувся для щеплення від Covid-19, став героєм курйозних фотожаб
    Президент Зеленський, який роздягнувся для щеплення від Covid-19, став героєм курйозних фотожаб
    Президент Зеленський, який роздягнувся для щеплення від Covid-19, став героєм курйозних фотожаб
    Президент Зеленський, який роздягнувся для щеплення від Covid-19, став героєм курйозних фотожаб
    Президент Зеленський, який роздягнувся для щеплення від Covid-19, став героєм курйозних фотожаб
    Президент Зеленський, який роздягнувся для щеплення від Covid-19, став героєм курйозних фотожаб
    Президент Зеленський, який роздягнувся для щеплення від Covid-19, став героєм курйозних фотожаб
    Президент Зеленський, який роздягнувся для щеплення від Covid-19, став героєм курйозних фотожаб
    Президент Зеленський, який роздягнувся для щеплення від Covid-19, став героєм курйозних фотожаб
    Президент Зеленський, який роздягнувся для щеплення від Covid-19, став героєм курйозних фотожаб
    Президент Зеленський, який роздягнувся для щеплення від Covid-19, став героєм курйозних фотожаб
    Президент Зеленський, який роздягнувся для щеплення від Covid-19, став героєм курйозних фотожаб
    Президент Зеленський, який роздягнувся для щеплення від Covid-19, став героєм курйозних фотожаб
    Президент Зеленський, який роздягнувся для щеплення від Covid-19, став героєм курйозних фотожаб

    Як відомо, Україна отримає 1,7 млн доз вакцини AstraZeneca в рамках програми COVAX. Україні виділено 1 776 000 доз вакцин AstraZeneca/Oxford, включно із вакцинами виробленими Serum Institute of India. У переліку також окремо згадуються 117 000 доз вакцини Pfizer-BioNTech, про постачання яких до України вже повідомлялось раніше.

    Нагадаємо, 1 березня розпочав роботу сайт для запису українців на вакцинацію від коронавірусу.

    25 лютого в Україні нарешті стартувала кампанія з вакцинації. 23 лютого наша країна отримала першу партію вакцини CoviShield проти коронавірусу. Це аналог оригінального препарату Oxford/AstraZeneca.

    Китайська вакцина від коронавірусу прибуде в Україну до 6 березня.

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    Теги: Володимир Зеленський президент щеплення коронавірус
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