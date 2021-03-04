Президент Зеленський, який роздягнувся для щеплення від Covid-19, став героєм курйозних фотожаб

Володимир Зеленський не лише вакцинувався, а й насмішив мережу

Президент України Володимир Зеленський, який публічно отримав щеплення від Covid-19 вакциною Covishield, надихнув інтернет-гумористів на креатив.

Зокрема, жартівників з мережі здивувало те, що для уколу глава держави роздягнувся до поясу замість того, щоб просто закатати рукав сорочки.

Як відомо, Україна отримає 1,7 млн доз вакцини AstraZeneca в рамках програми COVAX. Україні виділено 1 776 000 доз вакцин AstraZeneca/Oxford, включно із вакцинами виробленими Serum Institute of India. У переліку також окремо згадуються 117 000 доз вакцини Pfizer-BioNTech, про постачання яких до України вже повідомлялось раніше.

Нагадаємо, 1 березня розпочав роботу сайт для запису українців на вакцинацію від коронавірусу.

25 лютого в Україні нарешті стартувала кампанія з вакцинації. 23 лютого наша країна отримала першу партію вакцини CoviShield проти коронавірусу. Це аналог оригінального препарату Oxford/AstraZeneca.

Китайська вакцина від коронавірусу прибуде в Україну до 6 березня.