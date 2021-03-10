Німці чатують, українці святкують. Як світ зустрічає третю хвилю пандемії

Уряди різних країн посилюють обмеження через черговий спалах Сovid-19

Третя хвиля коронавірусу, на думку фахівців, частково спровокована мутаціями вірусу – появою нових штамів: британського, який є більш заразним, та південноафриканського. Європейські країни, на відміну від України, вже кілька місяців проводять вакцинацію. При цьому вони не відмовляються від жорстких карантинних заходів: відправляють школярів на домашнє навчання, з офлайн-розваг дозволяють хіба що… шопінг у продуктових магазинах.

Тим часом в Україні життя вирує, попри те, що захворюваність повернулась до пікового рівня кінця осені-2020. Довгі вихідні, які припали також і на понеділок, 8 березня, видались гучними. У ресторанах найбільших міст було важко знайти вільний столик, у ювелірних та парфумерних крамницях аншлаг, а потрапити у кінотеатри можна було лише завдяки попередньому бронюванню.

Варто нагадати, що нинішній спалах Covid-19 в Україні спровокував активний зимовий туризм. Це офіційно визнали представники уряду. Відвідування Карпат у січні-лютому обернулось тим, що тепер в Івано-Франківську, на Буковині і Закарпатті закінчуються вільні «ковідні» ліжка. Ситуацію ілюструє один промовисттий факт: сьогодні Україна опинилась у трійці лідерів в Європі за кількістю нових випадків Covid-19. З нами в одній компанії Італія та Польща.

Про настання в Україні третьої хвилі коронавірусу оголосили і прем’єр, і міністр охорони здоров’я. Глава уряду Денис Шмигаль натякнув на ймовірність запровадження у країні чергового локдауну. «Однак мені б цього дуже не хотілось», – обнадіяв він.

Поки ж в Україні діє адаптивний карантин за принципом зонування регіонів. Від 6 березня до «помаранчевої» зони потрапили Київ, Вінницька, Донецька, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська та Хмельницька області. До списку «червоних» увійшли чотири області: Івано-Франківська, Чернівецька, Житомирська та Закарпатська. За словами Шмигаля, локдаун буде запроваджений, коли більшість областей опиняться у «червоній» зоні.

Поки ж наша влада лише лякає новим локдауном, європейці попри активну вакцинацію не понижують рівень карантинних обмежень. А деякі з держав навіть посилюють їх…

Німеччина

Показник тестування у Німеччині – 537,3 тис. на 1 млн населення, населення – 84 млн людей. Фото AFP

ФРН ухвалила рішення продовжити локдаун, який триває від середини грудня минулого року, до 28 березня. Про це домовилися канцлерка ФРН Ангела Меркель і керівники 16 федеральних земель на нараді в режимі відеоконференції. Щоправда, з 8 березня обмеження трохи послабили: дозволили зустрічі до п'яти осіб із двох домогосподарств, відкрили книжкові та квіткові магазини, крамниці садових товарів, косметичні салони, автошколи і пілотні училища. Проте продуктові магазини, готелі, ресторани та інші заклади залишаються закритими. Крім того, кожен громадянин отримав можливість раз на тиждень безкоштовно здати експрес-тест на коронавірус, всі витрати візьме на себе федеральна влада.

У березні ситуація із захворюваністю покращилась у порівнянні з січнем, однак досі лишається непростою

Показник кількості померлих на добу 7 березня найнижчий від початку року: 75 летальних випадків

З другої половини лютого принаймні раз на тиждень кількість виявлених інфікованих за добу перевищує 14 тис. випадків. Щоправда, смертність від початку лютого знижується.

Нідерланди

Показник тестування у Нідерландах – 537,4 на 1 млн населення, населення – 17 млн людей. Фото «Слово і діло»

Уряд Нідерландів 9 березня оприлюднив рішення продовжити локдаун, який триває від кінця грудня минулого року ще на два тижні – до кінця березня. За словами прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, поки що безвідповідально знімати обмеження, враховуючи навантаження на медичну систему, але «наступить переломний момент, коли вакцина переможе вірус, і буде, можливо, більше пом’якшень».

Зокрема, у рамках карантину продовжать комендантську годину з 21:00 до 4:30, але під час виборів до парламенту, призначених на 17 березня, громадянам створять певні пом’якшення задля організації процесу голосування.

З другої половини січня захворюваність складала від трьох до п’яти тисяч випадків на день

8 березня у Нідерландах зафіксували 59 летальних випадків

Починаючи з другої половини січня, динаміка захворюваності коливалась від трьох до п’яти тисяч випадків на день. А от від початку березня цифри від дня до дня дуже різняться. За минулий тиждень уряд країни двічі не звітував про кількість нових випадків, однак 8 березня за добу було встановлено 8360 нових випадків.

Естонія

Показник тестування в Естонії – 749,7 тис. на 1 млн населення, населення – 1,3 млн людей. Фото «Укрінформ»

Уряд Естонії ухвалив рішення про посилення карантинних обмежень на найближчий місяць.

З другої половини лютого показник інфікованих за добу в Естонії невпинно зростає. Уряд країни винуватить у цьому мутації коронавірусу

8 березня уряд Естонії відзвітував про 14 летальних випадків

З 11 березня у країні закривають усі непродовольчі магазини, торговельні центри, салони краси, тренажерні зали і ресторани, а школярів відправляють на дистанційне навчання. Людей закликають за можливості працювати з дому.

Угорщина

Показник тестування в Угорщині – 403,6 тис. на 1 млн населення, населення – 9,6 млн людей

Угорщина оголосила про повний локдаун через третю хвилю коронавірусу: з 8 березня в країні закривається більшість магазинів. Початкові школи і дитсадки закриваються до 7 квітня. На думку угорського уряду, вакцинація наразі не є достатньо швидкою, щоб зупинити третю хвилю захворюваності.

8 березня уряд Угорщини оголосив про 115 летальних випадків за добу. 9 березня цей показник становив уже 158 померлих на добу

6 березня кількість нових випадків становила понад 6 тисяч на добу

«Швидкість поширення інфекції зростає, коефіцієнт – один із найвищих у Європі. Третя хвиля пандемії – потужна, дуже потужна, сильніша за першу. Новизна в тому, що зараз ми маємо вакцину. Вакцинація йде добре. І зараз ми вже на третьому місці у ЄС. Але наступного тижня – вже будемо серед держав, де найбільше вакцинованого населення в усьому Євросоюзі. Але навіть цього не досить, щоб зупинити поширення вірусу, особливо його штамів», – зазначив керівник апарату прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Ґерґелі Ґуляш.

Фінляндія

Показник тестування у Фінляндії – 633,1 на 1 млн населення, населення – 5,5 млн осіб. Фото «Фокус»

З 9 березня у багатьох регіонах Фінляндії почався локдаун, який триватиме до 28 березня. Обмежувальні заходи введені на тих територіях, де спостерігається прискорення або поширення епідемії: уряд закриває ресторани, а старшокласників, учнів гімназій і профучилищ відправляє на дистанційне навчання.

8 березня уряд країни оприлюднив інформацію про 459 випадків інфікування на день, 9 березня цей показник склав 588

Новий штам коронавірусу за добу 8 березня забрав 7 життів у Фінляндії

Поки що комендантська година у країні не буде запроваджуватися.

Україна

Показник тестування в Україні – 162 156 на 1 млн населення, населення – 43,5 млн людей (таку цифру наводить сервіс worldometers.info

Україна від тижня до тижня продовжує підніматися в світових «ковідних» антирейтингах. Для прикладу, за підсумками 8 березня коронавірус підтверджено у 93 152 європейських жителів. При цьому найбільше, 13 902, виявлені в Італії, 6170 – в Польщі і 5572 – в Україні.

8 березня уряд оголосив про 5572 нових випадків хвороби за добу

8 березня за добу зафіксовано 106 летальних випадків коронавірусу

Серед усіх країн світу Україна займає 11 місце за приростом Covid-19.

За минулий тиждень в Україні збільшилася кількість шпиталізацій хворих на коронавірус порівняно з попереднім тижнем – майже 21 тисяча проти 17,6 тис.

Наталія Сокирчук, «Главком»