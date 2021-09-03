Перша леді вибирає стриманість та елегантність: які образи продемонструвала Олена Зеленська у США
Темні кольори та мінімум прикрас вибирала дружина президента України під час офіційних зустрічей
Президент України Володимир Зеленський нині перебуває з офіційним візитом у США, під час якого у нього проходять зустрічі з високопосадовцями, зокрема й з очільником країни Джо Байденом. Супроводжує президента перша леді Олена Зеленська. На своїй сторінці у Facebook вона опублікувала фото із різних зустрічей протягом візиту.
Перша леді з’являлася поруч президентом на деяких заходах, однак на неї чекала й окрема програма. Так, вона відвідала зустріч Power women, учасниці якої, окрім традиційних питань, домовлялися й про співпрацю.
Чорний костюм із білою блузою вона одягла на зустріч з Power women – впливовими американками: дипломатами, громадськими та політичними діячами.
Олена Зеленська для першого дня у США обрала блакитний костюм, а образ доповнила бежевими туфлями на підборах.
Для відвідування маєтку Джорджа Вашингтона – садиби Маунт-Вернон, де запустили аудіогід українською, Зеленська обрала темно-синю сукню з тоненьким паском.
На відкриття «Українського дому» у Вашингтоні Олена Зеленська вбралася у світлий костюм із спідницею-міді та акцентом на талії.
Нагадаємо, президентське подружжя перебуває з офіційним візитом у США. Під час робочого візиту до США Президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська відвідали Меморіал жертвам Голодомору 1932-1933 років в Україні, відкритий у листопаді 2015 року в центрі Вашингтона.