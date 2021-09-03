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    Перша леді вибирає стриманість та елегантність: які образи продемонструвала Олена Зеленська у США

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    Олена Зеленська супроводжувала президента під час візиту до Вашингтона - Перша леді вибирає стриманість та елегантність: які образи продемонструвала Олена Зеленська у США
    Олена Зеленська супроводжувала президента під час візиту до Вашингтона
    Фото Олена Зеленська/ Facebook

    Темні кольори та мінімум прикрас вибирала дружина президента України під час офіційних зустрічей

    Президент України Володимир Зеленський нині перебуває з офіційним візитом у США, під час якого у нього проходять зустрічі з високопосадовцями, зокрема й з очільником країни Джо Байденом. Супроводжує президента перша леді Олена Зеленська. На своїй сторінці у Facebook вона опублікувала фото із різних зустрічей протягом візиту.

    Перша леді з’являлася поруч президентом на деяких заходах, однак на неї чекала й окрема програма. Так, вона відвідала зустріч Power women, учасниці якої, окрім традиційних питань, домовлялися й про співпрацю.

    Чорний костюм із білою блузою вона одягла на зустріч з Power women – впливовими американками: дипломатами, громадськими та політичними діячами.

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    Олена Зеленська для першого дня у США обрала блакитний костюм, а образ доповнила бежевими туфлями на підборах.

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    Для відвідування маєтку Джорджа Вашингтона – садиби Маунт-Вернон, де запустили аудіогід українською, Зеленська обрала темно-синю сукню з тоненьким паском.

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    Фото Олена Зеленська/ Facebook
    Фото Олена Зеленська/ Facebook
    Фото Олена Зеленська/ Facebook
    Фото Олена Зеленська/ Facebook
    Фото Олена Зеленська/ Facebook

    На відкриття «Українського дому» у Вашингтоні Олена Зеленська вбралася у світлий костюм із спідницею-міді та акцентом на талії.

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    на весь екран згорнути
    Фото Олена Зеленська/ Facebook
    Фото Олена Зеленська/ Facebook
    Фото Олена Зеленська/ Facebook
    Фото Олена Зеленська/ Facebook
    Фото Олена Зеленська/ Facebook

    Нагадаємо, президентське подружжя перебуває з офіційним візитом у США. Під час робочого візиту до США Президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська відвідали Меморіал жертвам Голодомору 1932-1933 років в Україні, відкритий у листопаді 2015 року в центрі Вашингтона.

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    Теги: США Володимир Зеленський Facebook дружина Олена Зеленська перша леді
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    Перша леді вибирає стриманість та елегантність: які образи продемонструвала Олена Зеленська у США